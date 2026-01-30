Süper Lig’in heyecanla beklenen randevularından biri olan Hesapcom Antalyaspor - Trabzonspor müsabakası öncesinde, spor dünyasını sarsan üzücü bir gelişme yaşandı. Bu akşam saat 20.00’de deplasmanda ter dökecek olan bordo-mavili ekibin stadyuma doğru yol aldığı sırada, takım otobüsü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin taşlı saldırısına maruz kaldı. Şehrin atmosferini gölgeleyen bu olay, kafilede kısa süreli bir tedirginliğe yol açarken, saldırının zamanlaması ve hedefi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bordo-Mavili kulüpten sert tepki: Failler tespit edilmeli

Yaşanan menfur hadisenin hemen ardından Trabzonspor Kulübü resmi kanalları aracılığıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Kulüp yönetimi, gerçekleştirilen bu saldırının sadece bir araca değil, Türk sporunun birleştirici ruhuna yapıldığını vurgulayarak derin bir üzüntü duyduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, emniyet güçlerinden ve ilgili makamlardan beklentiler net bir şekilde dile getirildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların vakit kaybedilmeden gün yüzüne çıkarılması ve hukuk önünde en ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları noktasında kararlı bir duruş sergilendi.

Menfur eylemler silsilesi: Kabul edilemez nokta

Trabzonspor cephesi, bu saldırının tekil bir olay olmadığına dikkat çekerek geçmişe yönelik hatırlatmalarda bulundu. Henüz çok yakın bir tarihte, Kocaelispor deplasmanı dönüşünde Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ın özel aracına yönelik yapılan benzer bir eylemin izleri silinmemişken, takım otobüsünün hedef alınması sabırları taşırdı. Üst üste gelen bu provokatif hamlelerin artık katlanılamaz bir seviyeye ulaştığını savunan bordo-mavili yönetim, şiddetin sporun önüne geçmesine asla izin verilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Türk futbolunda güvenlik ve kınama mesajı

Açıklamanın son bölümünde ise kullanılan ifadeler oldukça keskindi. Kulüp, "aşağılık saldırı" olarak nitelendirdiği bu olayı en şiddetli şekilde kınadığını duyurdu. Stadyum yolunda gerçekleşen bu taşlı saldırının, sporcuların ve teknik heyetin can güvenliğini hiçe sayan bir tavır olduğu belirtildi. Trabzonspor camiası, bu tür karanlık eylemlerin takımı yıldırmak yerine kenetlendireceğinin altını çizerken, adaletin bir an önce tecelli etmesi için konunun takipçisi olacaklarını tüm kamuoyuna ilan etti.