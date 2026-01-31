Kadınlar tenisinin zirvesindeki isim Aryna Sabalenka, 2026 Avustralya Açık'ta yine fırtına gibi esiyor. Kazak rakibi Elena Rybakina ile şampiyonluk mücadelesi veren yıldız sporcu, kariyerinin en olgun dönemini geçiriyor. Ekran başında maçı takip eden sporseverler, üst üste dördüncü Grand Slam finalini gören Sabalenka'nın hayatını ve kariyer geçmişini merak ediyor.

ARYNA SABALENKA KİMDİR?

Tam adıyla Aryna Siarhiejeŭna Sabalenka, 5 Mayıs 1998'de Belarus'un başkenti Minsk'te doğdu. Tenisle tanışması babası Sergey sayesinde oldu. Babasının teşvikiyle roketi eline alan Sabalenka, kısa sürede yaşıtları arasından sıyrıldı. Özellikle sert vuruşları ve agresif oyun tarzı, onu daha çocuk yaşta potansiyelli bir isim olarak öne çıkardı.

SABALENKA KAÇ YAŞINDA?

Kortlarda bitmeyen enerjisiyle tanınan Sabalenka, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşında. Fiziksel gücünü tecrübesiyle birleştiren sporcu, kadınlar tenisinin en üst basamağı olan dünya 1 numarası unvanını elinde tutuyor.

SABALENKA'NIN KARİYERİ VE BAŞARILARI

Son dönemde kadınlar tenisine damga vuran Belaruslu raket, kupa koleksiyonunu hızla genişletti. Özellikle sert kortlardaki dominasyonuyla bilinen Sabalenka'nın Grand Slam yolculuğundaki o unutulmaz duraklar şunlar:

2025 Avustralya Açık: Geçen yılki finalde ise şanssızlık yaşadı; Madison Keys engeline takılarak turnuvayı ikinci bitirdi.

Bu yılki finalin (2026) bir başka anlamı daha var. Sabalenka, 2023 finalinde karşılaştığı Elena Rybakina ile kozlarını bir kez daha paylaşıyor. Yıldız sporcu, bu istikrarıyla tenisin en büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.