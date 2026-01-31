Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında dev derbi heyecanı yaşanacak. Lider Fenerbahçe Opet ile ikinci sıradaki Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip arasındaki mücadele, lig şampiyonluğu yarışı açısından büyük önem taşıyor. Her iki takım da sezona iyi bir başlangıç yaparak zirve mücadelesinde iddialı konumlarını korumayı sürdürüyor.

Fenerbahçe Opet Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği derbi maç, 1 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu, bu önemli mücadeleye ev sahipliği yapacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına destek vermek için tribünlerde yerlerini alacak.

Fenerbahçe Opet Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı hangi kanalda

Derbi maç, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı ücretsiz izleme imkanı bulacak. Maçı evlerinden takip etmek isteyen sporseverler, HT Spor kanalına bağlanarak mücadeleyi an be an izleyebilecek. Canlı yayın sayesinde derbi heyecanı tüm Türkiye'ye ulaşacak.

Fenerbahçe Opet Galatasaray Çağdaş Faktoring puan durumu nasıl

Ligde namağlup şekilde ilerleyen Fenerbahçe Opet, 15 maçta 15 galibiyet alarak sıralamada lider konumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, sezon boyunca sergiledikleri istikrarlı performansla rakiplerine fark attı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise 16 karşılaşmada 14 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, liderle aradaki puan farkını kapatmak için sahaya çıkacak.

İlk yarı maçını kim kazandı

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Fenerbahçe Opet 75-71'lik skorla kazanmıştı. Zorlu geçen mücadelede sarı-lacivertliler, son periyotta yaptıkları baskıyla galibiyeti elde etmişti. Galatasaray Çağdaş Faktoring, rövanş maçında bu yenilginin intikamını almak istiyor. Fenerbahçe ise kendi sahasında üstünlüğünü sürdürerek liderliğini pekiştirmek için mücadele edecek.

Derbi maçlar her zaman farklı bir atmosferde geçiyor. İki takımın da güçlü kadroları düşünüldüğünde, karşılaşmanın son ana kadar çekişmeli geçmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin ev sahibi avantajı ve namağlup serisi, sarı-lacivertlileri favori konumuna getiriyor. Ancak Galatasaray'ın deneyimli kadrosu ve derbi motivasyonu, mücadeleyi dengeli hale getirebilir.