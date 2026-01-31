Son Mühür- Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi bu sonuçla ligde 7 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Gol uzatmalarda geldi

Karşılaşmada her iki ekip de uzun süre skoru değiştirecek pozisyonlar üretmekte zorlandı. Mücadelenin kaderini belirleyen gol, 90+2. dakikada geldi. Samsunspor’un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Jaures Assoumou, attığı golle takımına üç puanı kazandırdı.

Samsunspor 30 puana ulaştı

Deplasmandan galibiyetle ayrılan Samsunspor, puanını 30’a yükseltti. Kasımpaşa ise haftayı puansız kapatarak 16 puanda kaldı.

Gelecek hafta programı

Ligin 21. haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Gaziantep FK deplasmanında puan arayacak.

Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig’de takımının başında henüz galibiyetle tanışamadı. Belözoğlu yönetimindeki İstanbul ekibi, ligde oynadığı maçlarda 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Galibiyet hasreti bu karşılaşmayla birlikte devam etti.