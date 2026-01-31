Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Vekili Murat Salar ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Vodina, kulübün güncel mali durumunu detaylı şekilde üyelere aktardı.

Fenerbahçe'nin toplam borcu ne kadar

Yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli kulübün 30 Kasım 2025 itibarıyla toplam borcu 27 milyar 635 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Bu rakam euro bazında yaklaşık 563 milyon euroya denk geliyor.

Mehmet Vodina, borç yapısını detaylandırarak kısa vadeli yükümlülüklerin 18 milyar 398 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 9 milyar 237 milyon TL olduğunu belirtti.

Ali Koç alacağından vazgeçti

Toplantının en dikkat çekici detaylarından biri Ali Koç'un kulüpten olan alacağıyla ilgili gelişme oldu. Mehmet Vodina yaptığı açıklamada Ali Koç'un kulübe olan borcunu sildiğini duyurdu. Vodina, Koç'un ailesi ve varislerini de kapsayacak şekilde tüm hukuki belgeleri imzalayarak kulübe teslim ettiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Ali Koç'a borcu ne kadardı

Başkan Vekili Murat Salar daha önce Eylül 2025'te yaptığı açıklamada bu konuya değinmişti. Salar o dönem diğer borçlar kalemindeki 4.1 milyar TL'nin yaklaşık 3.5 milyar TL'sinin Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcu olduğunu ifade etmişti.

Ali Koç başkanlık döneminde kulübe ciddi miktarlarda maddi destek sağlamıştı. Koç'un bu alacağından vazgeçmesi kulübün mali yapısına önemli bir katkı sağlayacak. Feragat edilen 3.5 milyar TL'lik tutar, kulübün toplam borcunun yaklaşık yüzde 13'üne karşılık geliyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç'un bu jestini sosyal medyada büyük takdirle karşıladı. Kulüp tarihinin en büyük bireysel feragatlerinden biri olarak değerlendirilen bu hamle, Koç'un Fenerbahçe'ye olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.