Olay, Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde meydana geldi. 37 yaşındaki E.D.’nin yasaklı madde bağımlısı olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Hakkında mahkeme tarafından “ruh sağlığı hastanesine yatırılması” yönünde karar çıkarıldı.

Kararın ardından E.D.’yi tedaviye götürmek için adrese polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, ekiplerin çağrısına uymadı ve kapıyı açmayarak direndi.

Polislere bıçakla saldırdı, ailesini rehin aldı

İddiaya göre, evdeki ailesiyle tartışan E.D., eline aldığı bıçakla hem polislere hem de yakınlarına tehditler savurdu. Polislerin içeri girmesi üzerine saldırıya geçen şahıs, ailesini evin içinde rehin aldı.

Durumun ciddiyeti üzerine bölgeye takviye kuvvet ve özel harekat ekipleri yönlendirildi. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken çevredeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Çatıya kaçtı, özel harekata da saldırdı

Ekiplerin uzun süren ikna çabalarına rağmen teslim olmayan E.D., bu kez evin çatısına çıkarak elindeki bıçakla özel harekat polislerine de saldırdı. Defalarca “teslim ol” çağrısına yanıt vermeyen şahıs, bıçakla tehditler savurmaya devam etti.

Özel harekat müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

Tehlikenin büyümesi üzerine özel harekat timi, kontrollü bir şekilde müdahale etti. E.D., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, E.D.’nin hastanedeki tedavisinin ardından hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi. Olay sırasında rehin alınan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.