Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasaklı madde ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan analiz ve istihbari çalışmalar sonucunda D.A. isimli İran uyruklu şahıs, şüpheli davranışları nedeniyle polis ekipleri tarafından durduruldu.

Mide ve bağırsaklarında yabancı maddeler tespit edildi

Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle Bayburt Devlet Hastanesi’ne götürülen şüphelinin yapılan iç beden muayenesinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı madde olduğu tespit edildi.

Doktor gözetiminde yapılan işlemler sonucu şüphelinin vücudundan çıkarılan maddelerin metamfetamin olduğu belirlendi. Yasaklı maddenin toplam ağırlığı 588,55 gram olarak kayıtlara geçti.

Yasaklı maddeyi "yutma" yöntemiyle taşımış

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, D.A. isimli şahsın yasaklı maddeleri yutma yöntemiyle ülkeye soktuğu ve Bayburt üzerinden farklı illere sevkiyat yapmayı planladığı değerlendiriliyor.

TCK 188. maddeden işlem başlatıldı

Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında “Yasaklı madde veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli işlem başlatıldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen D.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.