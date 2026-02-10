Son Mühür - Sosyal medyada yapılan dikkat çekici benzetmelere bir yenisi daha eklendi.

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe’nin annesi ve menajeri olan Fayza Lamari, oyuncu Mehmet Ali Erbil’e benzetilmesiyle gündeme geldi. Zaman zaman konuşulan sosyal medya karşılaştırmalarına bu kez Lamari dahil olurken, bazı kullanıcılar paylaşılan fotoğraflardaki yüz hatları ve mimiklerin Erbil’i andırdığını öne sürerek çeşitli paylaşımlar yaptı.

Menajerliğini de yapıyor

Kylian Mbappe’nin kariyerinde etkili bir konuma sahip olan Fayza Lamari, yalnızca annesi olarak değil aynı zamanda yıldız futbolcunun menajeri kimliğiyle de futbol dünyasında yakından tanınıyor. Lamari’nin, Mbappe’nin kulüp tercihleri ve sözleşme süreçlerinde aktif rol üstlendiği biliniyor.

Real Madridli oyunculardan çok kazanıyor

Fayza Lamari hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia yeniden gündeme geldi. İddialara göre Lamari, Real Madrid kadrosundaki bazı futbolculardan daha yüksek bir yıllık gelire sahip. Yıllık kazancının yaklaşık 4,5 milyon euro olduğu öne sürülen Lamari’nin, Arda Güler, Gonzalo Garcia, Endrick, Andriy Lunin, Fran Garcia, Raul Asencio, Brahim Diaz ve Franco Mastantuono gibi isimlerden daha fazla kazandığı iddia edildi.