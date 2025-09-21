Malatya’da polis ekiplerinin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8 ay süren teknik takip

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüphelileri belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 8 ay süren çalışmaların ardından 76 kişinin banka hesapları incelemeye alındı.

Polisin yaptığı incelemede, bu hesaplar üzerinden 1 milyon TL’yi aşkın yasa dışı para transferi yapıldığı ortaya çıktı.

Eş zamanlı baskın

Tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda:

Çok sayıda cep telefonu,

Banka kartları,

1 tüfek,

Çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

11 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 17 kişiden 11’i tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.