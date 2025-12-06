Adıyaman’ın Kahta ilçesinde akşam saatlerinde Girne Mahallesi’nde yaşanan gerginlik, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grubun karşılaşmasıyla başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kurşunlar peş peşe sıkıldı: 5 kişi yaralandı

Çatışma sırasında Emin K. (68), Regaip A. (27), Sadır G. (32), Mustafa A. (34) ve Remzi A. (51) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Durumu ağır olan iki kişi sevk edildi

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa A. ile Remzi A.’nın durumlarının ağır olduğu ve ileri tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi.

Polis geniş çaplı soruşturma başlattı

Silahların kullanıldığı kavganın ardından mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri olayın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Kavgaya karıştığı değerlendirilen kişiler ve olayda kullanılan silahların tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.