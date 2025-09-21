İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, farklı türlerde ürettikleri sahte içkileri ülke genelinde piyasaya sürmeye hazırlanan şebekeyi teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Kimlikleri tespit edilen 14 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep’te operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda:

16 bin 615 litre etil alkol

10 bin içki kiti

326 litre aroma verici gliserin

116 şişe içki aroması

47 şişe gümrük kaçağı içki

1 ruhsatsız tabanca

5 av tüfeği ele geçirildi.

7 tutuklama kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.