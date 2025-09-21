İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, farklı türlerde ürettikleri sahte içkileri ülke genelinde piyasaya sürmeye hazırlanan şebekeyi teknik ve fiziki takiple deşifre etti.
5 ilde eş zamanlı operasyon
Kimlikleri tespit edilen 14 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep’te operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
Adreslerde yapılan aramalarda:
16 bin 615 litre etil alkol
10 bin içki kiti
326 litre aroma verici gliserin
116 şişe içki aroması
47 şişe gümrük kaçağı içki
1 ruhsatsız tabanca
5 av tüfeği ele geçirildi.
7 tutuklama kararı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.