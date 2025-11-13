Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bu yıl yaş üzüm fiyatlarının beklenenden düşük seyretmesi üreticileri zor durumda bıraktı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, fiyatlardaki düşüşün en önemli nedeninin yağışların üzümler üzerinde oluşturduğu bozulmalar olduğunu belirterek, bağlarda hâlâ yaklaşık 50 bin ton yaş üzümün alıcı beklediğini söyledi.

Yağışlar kaliteyi düşürdü, fiyatlar geriledi

Sezonun ilk günlerinde umut veren fiyatların yağışların etkisiyle hızla düştüğünü ifade eden Ülgen, “Sarıgöl’de bu yıl beklenmedik şekilde yaş üzüm fiyatlarında düşüş yaşandı. En önemli neden, erken gelen yağışların üzümleri etkilemesi oldu. Üzümlerde bozulmalar meydana geldi ve bu durum piyasayı olumsuz etkiledi” dedi.

Eskiden yaş ve kuru üzüm fiyatlarının açıklanması üzerine Ziraat Odası olarak talepte bulunduklarını hatırlatan Ülgen, ancak son yıllarda bu uygulamanın kaldırıldığını söyledi.

Fiyat aralığı 17 ile 30 lira arasında

Ülgen, ilçedeki mevcut tabloyu şöyle aktardı: “Şu anda Sarıgöl’de bağlarda tahmini 50 bin ton yaş üzüm var. İç piyasada ve ihracatçılarda yaş üzüm kilosu 20-30 lira arasında, çıkma üzüm ise 17 liradan satılıyor.”

Üretici için zor bir yıl

2025 yılının üzüm üreticileri açısından zorlu geçtiğini vurgulayan Ülgen, maliyetlerin yüksek olmasına rağmen üreticinin ürününü düşük fiyattan satmak zorunda kaldığını belirtti: “Sezonun başında kilosunu 63 liradan yaş üzüm satan üreticilerimiz de oldu. Bağlarını götürü usulü satan bazı üreticiler kazanç sağladı ancak geride kalanlar düşük fiyatlarla ürününü elden çıkarmak zorunda kaldı.”