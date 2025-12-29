Son Mühür - Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken iddialarda bulundu. Yarkadaş, 28 Ekim 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında, AK Parti’nin eski bir milletvekilinin Dubai’den Türkiye’ye dönüşünde üzerinde 20 kilo altın bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını öne sürdü.

Yarkadaş, Arnavutköy’de Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan işlem sonrası söz konusu kişinin ifadesinin alındığını belirterek, bu sürece ilişkin gözaltı ve şüpheli ifade tutanaklarının elinde bulunduğunu söyledi. İddiasına dayanak olarak gösterdiği belgeleri programda izleyicilerle paylaştı.

VIP geçiş iddiası

Programda konuşan Yarkadaş, kaçak altın girişlerinde havalimanlarındaki VIP alanlarının istismar edildiğini ileri sürdü. Milletvekilleri, generaller ve üst düzey kamu görevlilerinin kullandığı bu alanların zaman zaman yasa dışı geçişlerde kullanıldığını iddia etti.

Dubai’nin altın ticareti açısından cazip bir merkez olduğunu savunan Yarkadaş, altının Türkiye’ye kıyasla daha düşük fiyatlarla temin edilerek vergi ödememek amacıyla kaçak yollarla ülkeye sokulduğunu öne sürdü.

İfade tutanağındaki savunma iddiası

Yarkadaş’ın aktardığına göre, gözaltına alınan eski milletvekili ifadesinde, altını bagajda kaybolma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle yanında taşıdığını savundu. Bu beyanın şüpheli ifade tutanağında yer aldığı iddia edildi.

Geçmiş örnek hatırlatıldı

Yarkadaş, konuşmasında yaklaşık bir yıl önce Milliyetçi Hareket Partisi’nden üç milletvekilinin Dubai’den yasa dışı altın getirdikleri gerekçesiyle partilerinden ihraç edildiğini de hatırlattı. Söz konusu isimlerin şu anda bağımsız milletvekili olduğunu belirten Yarkadaş, haklarında fezleke düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını ifade etti.