Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Yalova’da terör örgütü DAEŞ’e yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, özellikle sosyal medya üzerinden gerçeği yansıtmayan ve doğrulanmamış bilgilerin paylaşıldığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu içeriklerin kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

DMM, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların esas alınması gerektiğine dikkat çekilirken, kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

RTÜK’ten geçici yayın yasağı

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, Yalova’da DAEŞ’e yönelik operasyon kapsamında yaşanan gelişmelerle ilgili olarak geçici yayın yasağı getirildiği duyuruldu.

RTÜK açıklamasında, süreçle ilgili olarak yalnızca resmi makamlar tarafından yapılacak bilgilendirmelerin yayınlanmasının önem taşıdığı belirtildi. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumlu yayıncılık ilkelerine uygun hareket etmeleri gerektiği hatırlatıldı.