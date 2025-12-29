Türk spor kamuoyunu sarsan "Futbolda Bahis" soruşturmasında adli süreç hız kazanırken, davanın seyrini değiştirecek çok önemli bir karar alındı. 11 farklı ilde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un da bulunduğu şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık, mahkemeye sunduğu sevk yazısında Erden Timur da dahil olmak üzere 22 şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

Soruşturmanın en dikkat çekici ve manşetlere taşınan detayı ise Erden Timur hakkındaki dosyanın mevcut "bahis" soruşturmasından tefrik edilmesi oldu. Başsavcılık tarafından görülen lüzum üzerine, Timur’un yargılama süreci bahis iddialarından bağımsız bir kulvara taşındı. Edinilen bilgilere göre; Erden Timur’un dosyası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’na aktarıldı. Bu hamle, soruşturmanın odağının Timur özelinde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasına kaydığını net bir şekilde ortaya koydu.

22 kişi için tutuklama istemi

Geniş kapsamlı yürütülen operasyonda gözaltına alınan toplam 29 isimden 26’sı adliye koridorlarına getirildi. Şüpheliler arasında sadece Erden Timur değil, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ve TFF Dış İlişkiler ile Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları gibi Türk futbolunun idari mekanizmasında yer alan isimler de bulunuyor. Savcılık makamı, elde edilen deliller ışığında 22 zanlıyı tutuklanma istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderirken, 3 şüpheli için adli kontrol uygulanmasını istedi. Operasyonun ilk aşamasında emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişi ise serbest bırakıldı.

11 ilde eş zamanlı baskın

Emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla başlatılan soruşturma, futbol dünyasındaki finansal akışların yasal olmayan bahis mecralarıyla bağlantısını mercek altına alıyor. Sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin bitkin halleri kameralara yansırken, yargı makamlarının Erden Timur’un dosyasını ayırarak özel bir büroya devretmesi, davanın kapsamının sadece sporla sınırlı kalmayıp finansal boyutlarının çok daha derinlemesine araştırılacağı sinyalini verdi. Şimdi tüm gözler, tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkacak olan spor dünyasının bu tanıdık isimleri hakkında verilecek nihai karara çevrildi.