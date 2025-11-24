Son Mühür- Sanatçı, özellikle gençlere seslenerek kendi eserlerinin bu teknolojilerle yeniden üretilmesini istemediğini belirtti.

Sosyal medyadan duyurdu

Düzağaç, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç müzisyenlere hitap ederek yapay zeka ile hazırlanan müzikal içeriklere yönelik tavrını net şekilde ortaya koydu. Teknolojinin getirdiği yeniliklerin farkında olduğunu belirten sanatçı, buna rağmen kendi şarkılarının bu yöntemlerle işlenmesine sıcak bakmadığını ifade etti.

“Lütfen şarkılarımı yapay zeka ile kirletmeyin”





Sanatçı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Sevgili gençler, sizler için hep en iyisini dilerim. Hayatlarınız için teknolojiye dayalı yeni dünya enstrümanlarının önemini anlayabiliyorum ve yadsıyamam. Ancak lütfen yapay zeka marifetiyle oluşturduğunuz ‘müzikal’ çalışmalarınız ile ilgili fikir, iş birliği vs.'leri paylaşmayınız. Özellikle de lütfen şarkılarımı yapay zeka ile kirletmeyiniz ve hiçbir ‘remix’e konu etmeyiniz. Sizi seviyor ve anlayışınıza sığınıyorum.”