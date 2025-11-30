Son Mühür- Gayrimenkul sahiplerinin her yıl iki taksitte ödediği emlak vergisinde son ödeme tarihine yaklaşıldı. Taşınmazın kayıtlı bulunduğu belediyeye giderek yapılan ödemelerin yanı sıra, e-Devlet üzerinden entegre belediyelerin çevrim içi sistemleri aracılığıyla da işlem gerçekleştirilebiliyor.

Gecikmede aylık yüzde 3,5 faiz işliyor

Belirlenen sürede ödeme yapılmaması halinde, ikinci taksit için aylık yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Bu nedenle mükelleflerin yarına kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor.

Kimler emlak vergisinden muaf?

Bazı gruplar, belirli şartları sağlamaları halinde emlak vergisinden istisna tutuluyor. Buna göre:

Brüt 200 metrekarenin altında tek konutu bulunan emekliler,

Emekli dul ve yetim aylığı alanlar,

Engelliler,

Gaziler,

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar

emlak vergisi ödemiyor.

Emlak vergisi birçok harcı ve vergiyi etkiliyor

Emlak vergisi yalnızca yıllık ödemeler ile sınırlı kalmıyor; aynı zamanda çeşitli vergi ve harçların hesaplamasında da belirleyici oluyor. Bu kapsamda emlak vergisi değerleri şu kalemleri etkiliyor:

Değerli konut vergisi

Tapu harcı

Damga vergisi

Veraset ve intikal vergisi

Taşınmaz kültür varlıklarını koruma katkı payı

Gelir vergisi (gayrimenkul satış kazançları ve GMSİ gelirleri)