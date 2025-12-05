CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı ziyaret etti.

Özel’in hastaneye varışının ardından başhekim ve tedavi sürecini yürüten hekimlerle bir araya gelerek Durbay’ın sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldığı öğrenildi.

CHP’den resmi açıklama: “Bilinci açık, tedavi süreci sürüyor”

CHP’den yapılan açıklamada, Başkan Durbay’ın Manisa Şehir Hastanesi doktorlarının uygun görmesi üzerine İzmir Şehir Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdiği, ardından tekrar Manisa’ya nakledilerek yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, bilinci açık şekilde devam etmektedir. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ederiz.”

Özel, Manisa’da programlarını iptal ederek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm programlarını iptal ederek memleketi Manisa’ya geçti.

Hastane ziyaretinin ardından Özel, kısa süre önce göz ameliyatı geçiren annesi Şükran Özel ile babasını evlerinde ziyaret etti.

Ferdi Zeyrek’in ailesine taziye ziyareti

Özel, daha sonra vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi ve çocuklarına taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından Ankara’ya döndü

Manisa’daki temaslarını tamamlayan Özgür Özel, ziyaretlerinin ardından Ankara’ya hareket etti.