Eskişehir'de kaydedilen görüntüler sosyal medyanın ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Görüntülerde bir trafik polisinin Abdullah Öcalan ve Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili söylemlerde bulunduğu görülmüştü. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi X hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı ve konu hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Eskişehir ilinde görevli bir Polis Mensubuna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır.

Polis Memuru görevden uzaklaştırılarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzce Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"