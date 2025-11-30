Son Mühür / Yiğit Uzun - Suriye’de Baas rejiminin sona ermesinin ardından yeniden inşa süreci hız kazanırken, Türk şirketleri de ülkenin kalkınma hamlesinde önemli roller üstlenmeye başladı. Bu kapsamda, Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat’ın da içinde bulunduğu uluslararası konsorsiyum, Şam Uluslararası Havalimanı’nın modernizasyonu için 4 milyar dolarlık yatırım projesini resmen hayata geçirdi.

Proje, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ve Suriye Finans Bakanlığı ile Türkiye’den Kalyon ve Cengiz İnşaat, Katar’dan UCC, ABD’den Assets Investments şirketlerinden oluşan konsorsiyum arasında imzalanan anlaşmayla uygulama aşamasına geçti.

Havalimanı dört aşamada yenilenecek

Modernizasyon programı, mevcut havalimanı tesislerinin kapsamlı şekilde rehabilite edilmesini, yeni bir terminal binası, apron alanları ve destek yapılarının inşa edilmesini içeriyor. Projenin dört faz halinde tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların bitmesiyle birlikte Şam Uluslararası Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesinin 10 yıl içinde 31 milyona ulaşması hedefleniyor.

90 bin kişiye istihdam, bölgesel ticarete büyük katkı

Uygulama süresince 90 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam yaratılacağı öngörülüyor. Projenin, Suriye’nin ticaret, turizm ve lojistik potansiyelini artırarak ülkenin bölgesel hava trafiğinde yeniden söz sahibi olmasını sağlaması bekleniyor.

Anlaşma kapsamında ayrıca havacılık filosunun yenilenmesi ve uluslararası uçuş kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla 250 milyon dolarlık ek uçak finansmanı da yer alıyor.