YouTube’da “Kendine Muhabir” adıyla sokak röportajları yapan içerik üreticisi Hasan Köksoy, röportaj sırasında konuşan vatandaşla birlikte çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Köksoy ve görüş bildiren kişi hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ile “halkı kin ve nefrete teşvik” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Avukat Cemil Çiçek duyurdu: “Tek yaptığı vatandaşa mikrofon uzatmak”

Tutuklama kararını sosyal medya hesabından duyuran avukat Cemil Çiçek, Köksoy’un yalnızca gazetecilik faaliyeti yürüttüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Kendine Muhabir olarak tanıdığımız gazeteci Hasan Köksoy maalesef tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama gerekçesi Cumhurbaşkanı’na hakaret ve halkı kin nefrete teşvik. Yaptığı tek şey konuşan vatandaşa mikrofon uzatmak.”

İlave TV'nin Arif Kocabıyık’ına da soruşturma: Çanakkale’de gözaltına alındı

Gelişmenin ardından sokak röportajlarıyla bilinen bir başka YouTube içerik üreticisi Arif Kocabıyık hakkında da soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada “İlave TV” adıyla tanınan Kocabıyık’ın Çanakkale’de gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma genişliyor

Röportajcılara yönelik hukuki sürecin devam ettiği, savcılığın hem içerikler hem paylaşılan ifadeler üzerinden kapsamlı inceleme yürüttüğü aktarıldı.