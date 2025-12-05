Rusya’nın birçok bölgesinde yüzlerce Porsche sürücüsü, araçlarının aniden çalışmamasıyla büyük bir mağduriyet yaşadı. Lüks otomobil sahipleri sabah saatlerinde kontak çevirdiklerinde motorun devreye girmediğini, araçların kilitli bir güvenlik moduna geçtiğini bildirdi.

Sorunun, modellerde yer alan uydu bağlantılı güvenlik ve izleme sisteminin devre dışı kalmasından kaynaklandığı tespit edildi. Uydu iletişiminin kesilmesiyle sistem, olası bir hırsızlık şüphesi algılayarak motoru otomatik olarak bloke etti.

Moskova’dan Krasnodar’a geniş bir arıza ağı

Arıza, ülke genelinde aynı anda ortaya çıktı. Moskova, St. Petersburg, Krasnodar ve Rostov gibi büyük şehirlerde yüzlerce araç çalışmaz hale geldi. Bazı sürücüler, akünün bağlantısını kesip yeniden takarak sistemi geçici olarak sıfırlamayı başardı; ancak büyük çoğunluk bu yöntemin işe yaramadığını belirtti.

Servis merkezleri ve bayiler, araçlardaki PVTS güvenlik modüllerinin uyduyla iletişim kuramadığını teyit etti. Bağlantı kesildiği anda modülün otomatik güvenlik kilidi devreye girdiği ve araçların hareket kabiliyetini tamamen durdurduğu ifade edildi.

Kesintinin nedeni araştırılıyor: Kasıt şüphesi de gündemde

Uydu bağlantısının neden çöktüğüne dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Teknik ekipler, ülke genelinde eş zamanlı yaşanan bu kesintinin sistemsel bir arıza olabileceğini değerlendiriyor.

Ancak bazı yetkililer, kasıtlı bir sinyal müdahalesi ihtimalinin göz ardı edilmediğini dile getirdi. Bu iddiayı doğrulayan resmi bir kanıt bulunmuyor.

Porsche’nin Rusya’dan çekilmesi çözümü zorlaştırıyor

Porsche’nin 2022 yılında Rusya’ya yeni araç sevkiyatını durdurması ve resmi servis ağının büyük ölçüde sınırlandırılması, yaşanan krizi daha da karmaşık hale getirdi.

Sürücüler, yazılım güncellemesi ve parça değişimi gibi işlemlerde yetkili servis desteğine erişmekte zorluk yaşıyor. Bu nedenle birçok araç günlerce, hatta haftalarca çalışamaz durumda kalabilir.

Modern otomobillerde uydu bağımlılığı yeniden tartışmada

Yaşanan olay, modern otomobillerin güvenlik sistemlerinin uydu ve uzaktan bağlantı teknolojilerine ne kadar bağımlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Tek bir bağlantı kesintisinin, tüm bir ülkedeki araçları eş zamanlı olarak devre dışı bırakabilmesi, uzmanlar tarafından “önemli bir güvenlik açığı” olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre üreticiler, benzer risklerin tekrar yaşanmaması için uydu tabanlı sistemlere alternatif acil durum modülleri ve manuel kontrol seçenekleri geliştirmek zorunda kalabilir.