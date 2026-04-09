Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Nisan Cuma günü için beklenen son hava durumu raporunu paylaştı. Hafta sonuna bir adım kala Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede gökyüzü kapanıyor. Ani bastırabilecek sağanak geçişleri ve kapalı hava, dışarıda vakit geçireceklerin günlük planlarını doğrudan etkileyecek. Cuma günü okula veya işe gidecek olan vatandaşlar şemsiye alıp almamak konusunda kararsızlık yaşarken, "yarın hava nasıl olacak" araştırmalarıyla önlemlerini önceden almak istiyor. Özellikle büyükşehirler için yapılan yerel sağanak uyarıları dikkat çekiyor.

10 NİSAN CUMA YARIN HAVA NASIL OLACAK, HANGİ İLLERDE YAĞMUR VAR?

Türkiye geneline bakıldığında cuma günü parçalı ve çok bulutlu bir hava sistemi ülkeye hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde aralıklı yağışlar yüzünü gösterecek. Meteoroloji yetkilileri, özellikle yurdun batı ve kuzeybatı bölümlerinde yağmur ihtimalinin çok daha yüksek olduğu konusunda uyardı. Güneybatı bölgelerinde ise yağışlar zaman zaman sağanak şeklinde düşecek.

İSTANBUL VE YALOVA'DA HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR YAĞACAK MI?

Megakent İstanbul'da cuma günü gökyüzü genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hal alacak. Şehirde yağış ihtimali düşük ve orta seviyelerde seyretse de gün içinde kısa süreli lokal sağanaklar görülebilir. Yalova ve çevresinde de benzer bir tablo var; kentin batı ilçelerinde hafif ve orta şiddette aralıklı yağmur geçişleri yaşanma ihtimali oldukça yüksek.

ANKARA'DA YARIN HAVA DURUMU NASIL?

Başkent Ankara'da cuma günü güneşi görmek pek kolay olmayacak. Gün boyu parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağı şehirde, özellikle öğle saatlerini geride bıraktıktan sonra yer yer kısa süreli yağmur sürprizleri yaşanabilir. Ankaralıların öğleden sonraki planlarında tedbirli davranması önem arz ediyor.

İZMİR, BURSA VE ANTALYA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ NELER?

Ege'nin incisi İzmir'de yarın parçalı ve çok bulutlu bir gün İzmirlileri bekliyor. Özellikle öğleden sonra bulutlar yerini sağanak yağışa bırakacak; üstelik İzmir'deki yağmur ihtimali, İstanbul ve Ankara'ya kıyasla çok daha yüksek seviyelerde. Bursa ve çevresinde kentin batı ile kuzeybatı kesimlerinde orta seviyeli aralıklı yağmur geçişleri görülecek. Turizm başkenti Antalya'da ise batı ve güneybatı ilçelerinde yerel olarak etkili olacak sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.