ABD ile İran arasında yapılması planlanan ateşkes görüşmelerine saatler kala Tahran’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmelere ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yargı sürecine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

“Ateşkes Netanyahu’nun sürecini hızlandırır”

Arakçi, Netanyahu’nun devam eden yargı sürecine dikkat çekerek, Lübnan’ı da kapsayan geniş çaplı bir ateşkesin İsrail Başbakanı açısından sonuç doğurabileceğini öne sürdü.

İranlı Bakan, “Netanyahu’nun davası yeniden başlıyor. Bölge genelinde sağlanacak bir ateşkes, onun hapse girmesini hızlandıracaktır” ifadelerini kullandı.

ABD’ye açık mesaj: “Tercih sizin”

Açıklamasında ABD’ye doğrudan mesaj veren Arakçi, Washington yönetiminin kritik bir tercih yapmak zorunda olduğunu vurguladı.

ABD’nin ya diplomatik süreci destekleyeceğini ya da İsrail’in askeri politikalarına alan açacağını belirten Arakçi, aksi durumda bunun ekonomik sonuçları olabileceğini ifade etti.

Lübnan krizi müzakerelerin merkezinde

Ateşkes görüşmelerinde en büyük anlaşmazlık konusunun Lübnan olduğu belirtiliyor.

İran tarafı, ateşkesin Lübnan’ı da kapsaması gerektiğini savunurken; ABD ve İsrail ise anlaşmanın yalnızca İran ile İsrail arasındaki doğrudan gerilimle sınırlı olduğunu ileri sürüyor.

Tahran yönetimi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sürmesi halinde ateşkesin kalıcı olmayacağını vurgulayarak, bu konuyu müzakerelerin ön şartı olarak görüyor.

Netanyahu’dan müzakere talimatı gelmişti

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce kabinesine Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Bu gelişme, sahada çatışmalar sürerken diplomatik kanalların da açık tutulmaya çalışıldığını gösteriyor.

Gözler İslamabad’daki görüşmelerde

Tarafların yüz yüze görüşmesi için adres olarak İslamabad öne çıkıyor.

Cumartesi günü yapılması planlanan görüşmelere ABD heyetine JD Vance’in başkanlık etmesi beklenirken, heyette Jared Kushner ve Steve Witkoff’un da yer alacağı ifade ediliyor.

İran tarafında ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Muhammed Bakır Galibaf’ın görüşmelere katılması öngörülüyor.

Sürecin kaderi belirsizliğini koruyor

Uzmanlar, taraflar arasındaki temel görüş ayrılıklarının giderilememesi halinde müzakerelerin zorlu geçeceğine dikkat çekiyor.

Özellikle Lübnan başlığının çözülmemesi durumunda, ateşkesin kalıcılığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğu değerlendiriliyor.

