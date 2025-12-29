Gaziantep ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, kış mevsiminin en sert günlerini yaşatırken, eğitim camiasında da "kar tatili" beklentisini artırdı. Türkiye genelinde birçok ilde eğitime ara verilmesine neden olan olumsuz hava koşulları, Gaziantep'te de hayatı zorlaştırıyor. Öğrenciler ve veliler, 30 Aralık Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda gözlerini Gaziantep Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, bölgede kar yağışının devam etmesi ve gece saatlerinde buzlanma riskinin artması bekleniyor.

Şehir merkezinde ulaşımın aksamaması için belediye ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, yüksek kesimlerdeki ilçelerde durumun daha kritik olduğu bildiriliyor. Zonguldak, Bolu, Van gibi illerden gelen tatil haberleri, Gaziantep'teki beklentiyi güçlendirirken, yetkililer henüz il genelini kapsayan bir karar açıklamadı. Valilik, meteorolojik verileri anlık olarak takip ederek, öğrenci güvenliğini riske atmayacak en doğru kararı vermek üzere değerlendirmelerini sürdürüyor.

Valilikten Resmi Açıklama Bekleniyor

30 Aralık 2025 Salı günü için Gaziantep genelinde okulların tatil edildiğine dair şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı. Mevcut durumda eğitim öğretim faaliyetlerinin normal seyrinde devam etmesi öngörülüyor. Ancak, hava şartlarının gece saatlerinde ağırlaşması ihtimaline karşı Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin sabah saatlerine kadar yeni bir değerlendirme yapabileceği belirtiliyor.

Vatandaşların, sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesi ve sadece resmi kanallardan yapılacak duyuruları dikkate alması önem taşıyor. Olası bir tatil kararı, valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

Hangi İlçelerde Tatil Riski Daha Yüksek?

Gaziantep'in coğrafi yapısı nedeniyle kar yağışı her ilçede aynı yoğunlukta hissedilmiyor. Özellikle rakımı yüksek olan ve kırsal kesimde bulunan ilçelerde ulaşım sorunları daha sık yaşanıyor. Bu bağlamda, Şahinbey ve Şehitkamil gibi merkez ilçelerin yüksek mahalleleri ile İslahiye, Nurdağı ve Yavuzeli gibi ilçelerde yerel tatil kararlarının alınması ihtimal dahilinde bulunuyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalarda da görüldüğü üzere, valilik il genelinde bir tatil kararı almasa bile, kaymakamlıklar kendi ilçelerindeki duruma göre inisiyatif kullanarak eğitime ara verebiliyor.

Meteorolojiden Kuvvetli Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep için yaptığı son uyarıda kuvvetli don ve buzlanma riskine dikkat çekti. Kar yağışının aralıklarla süreceği, ancak asıl tehlikenin sıcaklıkların eksi derecelere düşmesiyle oluşacak buzlanma olduğu vurgulandı. Özellikle sabah saatlerinde okul servislerinin ve trafiğe çıkacak araçların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, görüş mesafesindeki azalmaya karşı da tedbirli olunması istendi.