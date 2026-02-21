Asiye Acar'ın sunduğu programda duygusal anlar yaşayan Tatlıses, hem aile içi kırgınlıklarını hem de 4 milyon dolarlık dolandırıcılık olayını samimiyetle paylaştı. "İbrahim Tatlıses'i kim dolandırdı, ne kadar dolandırıldı?" soruları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü sanatçının açıklamaları merak konusu oldu.

İbrahim Tatlıses ne kadar dolandırıldı?

İbrahim Tatlıses, programda ekonomik olarak ağır bir darbe aldığını itiraf etti. Ünlü sanatçı, yaşadığı dolandırıcılık olayında tam 4 milyon dolar zarara uğradığını söyledi. Tatlıses, bu acı deneyimin ardından insanlara karşı çok daha temkinli davranmaya başladığını belirtti.

Sanatçı, maddi kaybına rağmen yılmayan tavrını da ortaya koyarak programa damga vuran sözler sarf etti. Tatlıses, bu süreçten sonra artık çevresindeki insanları daha dikkatli seçtiğini ve mali konularda eskisi kadar rahat davranmadığını ifade etti.

İbrahim Tatlıses'i kim dolandırdı?

Tatlıses, dolandırıcılığa uğradığı süreci gizlemeden paylaşsa da, olayın arkasındaki kişi ya da kişilerin kimliğini açıkça vermedi. Sanatçı, İstanbul'dan İzmir'e taşınma kararının arkasında yakın çevresinden gördüğü vefasızlığın yattığını vurguladı.

İbrahim Tatlıses'in aile içi kırgınlıkları

Ekonomik mağduriyetin yanında Tatlıses, aile içindeki derin kırgınlıklarını da açıkça dile getirdi. Kızı Dilan Çıtak hakkında da sitemkâr ifadeler kullanan Tatlıses, kızının ihtiyacı olduğunda ismini kullandığını ancak diğer zamanlarda mesafeli durduğunu belirtti.

İbrahim Tatlıses kimdir?

İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Asıl adı İbrahim Tatlı olan sanatçı, yedi çocuklu bir ailenin en büyüğü olarak mağarada doğdu. Babasını küçük yaşta kaybeden Tatlıses, çocukluğunda su satıcılığı ve inşaat işçiliği gibi çeşitli işlerde çalıştı.

İnşaatta çalışırken söylediği türkülerle dikkat çeken genç İbrahim, Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi. Önce Adana, ardından Ankara'da gazino ve pavyonlarda sahneye çıkmaya başladı. 1974 yılında Ankara'daki Kınalı Pavyon'da seslendirdiği "Ayağında Kundura" ile büyük çıkışını yakaladı ve kısa sürede Türkiye'nin en tanınan seslerinden biri haline geldi.

İbrahim Tatlıses'in müzik ve sinema kariyeri

İmparator lakabıyla anılan Tatlıses, kariyeri boyunca 30'dan fazla albüm çıkardı ve onlarca filmde hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev aldı. 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle sinema sektörüne adım atan sanatçı, ardından "Kara Yazma", "Günah", "Dom Dom Kurşunu" gibi yapımlarla beyaz perdeye damgasını vurdu.

Müzik kariyerinin yanında televizyon dünyasında da büyük iz bırakan Tatlıses, 1993-2011 yılları arasında kesintisiz yayınlanan İbo Show ile milyonlarca izleyicinin evine konuk oldu. Suikast girişiminin ardından uzun bir aradan sonra 2020-2022 yılları arasında Star TV'de programına geri döndü.

İbrahim Tatlıses'in iş dünyasındaki yatırımları

Müzik ve sinema kariyerinin ötesinde güçlü bir iş insanı kimliği de taşıyan Tatlıses; gıda, inşaat, turizm, havacılık ve yayıncılık gibi farklı sektörlerde yatırımlar yaptı. Hâlâ faaliyet gösteren Tatlıses Çiğköfte markası, sanatçının en bilinen ticari girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bunun yanında Tatlıses TV müzik kanalı ve İdobay Müzik plak şirketi de sanatçının kurduğu işletmeler arasında yer aldı.