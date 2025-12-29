Naile Şirinova'nın babası Samet Bey'in programa başvurmasıyla başlayan süreç, genç kadının canlı yayına bağlanmasıyla farklı bir boyut kazandı. Ailesinin "kayıp" olarak aradığı Şirinova, kendi isteğiyle evden ayrıldığını ve Bekir Özdemir ile mutlu bir hayat kurduğunu beyan etti. Ancak, evli ve çocuklu bir kadının ailesini terk ederek başka birine kaçması, hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük tepki topladı.

Naile Şirinova Kimdir?

Olayın merkezindeki isim olan Naile Şirinova, Azerbaycan vatandaşıdır. Evli ve bir çocuk annesi olan Şirinova, 23 Temmuz tarihinde eşi Ferit Muzafferli ve çocuğunu geride bırakarak evden ayrıldı. Yaklaşık 5 aydır Türkiye'de bulunduğu belirtilen genç kadının, ailesiyle olan iletişimini tamamen kopardığı ve çocuğunun velayeti konusunda da herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Canlı yayına telefonla bağlanan Şirinova, yüzünü göstermeyi reddederek stüdyoya gelmek istemediğini belirtti.

Bekir Özdemir ile İlişkisi Nasıl Başladı?

Programda gündeme gelen bilgilere göre, Naile Şirinova ve Bekir Özdemir'in tanışıklığı popüler sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden başladı. İkili arasındaki sanal arkadaşlık kısa sürede duygusal bir ilişkiye dönüştü. Bekir Özdemir, canlı yayında yaptığı açıklamada, Naile Şirinova'nın evli ve çocuklu olduğunu ilişkinin başında bilmediğini iddia etti. Gerçeği öğrendikten sonra da Şirinova'ya sahip çıktığını belirten Özdemir, genç kadını korumak amacıyla yanında olduğunu ifade etti.

Esra Erol'da Neler Yaşandı?

Esra Erol'un programında tansiyonun yükseldiği anlarda, baba Samet Bey kızına "geri dön" çağrısında bulundu. Ancak Naile Şirinova, babasıyla ve çocuğuyla görüşmek istemediğini net bir dille ifade etti. Şirinova'nın "Ben kayıp değilim, kendi hayatımı yaşıyorum" şeklindeki savunması, aile üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı. Hukuki süreçte ise Şirinova'nın sınır dışı edilme ihtimali ve çocuğun velayet davası gündemdeki yerini koruyor. Aile, kızlarını geri getirmek için yasal yollara başvururken, Şirinova'nın kararlı tavrı davanın seyrini karmaşıklaştırıyor.