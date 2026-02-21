Mutfaklarda sıkça yapılan küçük ama etkili hatalar, ıspanak yemeğinin kıvamını bozuyor. Uzmanlar, doğru teknikle pişirilen ıspanağın hem dağılmadığını hem de çiğ kalmadığını belirtiyor. Ona göre mesele aslında birkaç basit adımda gizli.

Fazla su ıspanağın dokusunu bozuyor

Ispanağın dağılmasının en büyük nedeni fazla su. Yıkandıktan sonra yeterince süzülmeyen yapraklar tencereye girdiğinde kendi dokusunu kaybediyor. Uzmanlar, bol suda yıkanan ıspanağın en az 10 dakika süzgeçte bekletilmesi gerektiğini söylüyor. Tenceredeki fazla su, yaprakların hemen yumuşamasına neden oluyor. Bu da yemeğin lapa bir kıvama gelmesine yol açıyor.

Ispanakları iri parçalar halinde kullanmak gerekiyor

Bir diğer önemli detay doğrama şekli. Ispanakları ince ince doğramak yerine iri parçalar halinde kullanmak öneriliyor. Hatta mümkünse bıçak yerine elle koparmak gerekiyor. Elle koparılan yapraklar daha az su salıyor. Bu yöntem sayesinde ıspanak pişerken dağılmıyor ve formunu koruyor.

Kapak kapalı şekilde kısık ateşte pişirmek gerekiyor

Soğan kısa süre kavrulduktan sonra ıspanak tencereye eklenmeli. Ardından kapağın kapatılması tavsiye ediliyor. Kapak kapalı ve kısık ateşte pişen ıspanak, kendi buharıyla eşit şekilde pişiyor. Böylece hem çiğ kalma sorunu ortadan kalkıyor hem de aşırı yumuşama engelleniyor. Uzmanlar bu yöntemin lezzeti de belirgin şekilde arttırdığını vurguluyor.

Tuzun erken eklenmesi yemeği sulandırıyor

En kritik ayrıntılardan biri de tuz. Tuz erken eklendiğinde ıspanak suyunu hemen bırakıyor. Bu da hem kıvamı bozuyor hem de rengin matlaşmasına neden oluyor. Bu nedenle tuzun pişmenin sonuna doğru eklenmesi öneriliyor. Küçük gibi görünen bu detay, sonuçu tamamen değiştiriyor.

Doğru süzdürme, iri doğrama, kapalı kapakta kısık ateş ve tuzu en son ekleme… Hepsi bu kadar. Bu adımlar uygulandığında ıspanak canlı rengini koruyor, diri kalıyor ve ideal kıvamına ulaşıyor. Küçük dokunuşlar bazen mutfakta büyük fark yaratıyor.