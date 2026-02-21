Geleneksel Anadolu inanışına göre cemrelerin sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşmesiyle doğa kışın soğuğundan kurtularak canlanmaya başlıyor. İşte 2026 cemre düşme tarihleri ve merak edilen tüm detaylar.

İkinci cemre ne zaman düşecek?

Halk takvimine göre 2. cemre, 26 Şubat 2026 tarihinde suya düşecek. Bu tarihten itibaren göller, göletler ve denizlerdeki su sıcaklığının kademeli olarak artmaya başladığına inanılıyor. İkinci cemrenin düşmesi, özellikle balıkçılar ve tarımla uğraşanlar için önemli bir dönemin habercisi olarak kabul ediliyor.

2026 cemre düşme tarihleri

Cemre düşme tarihleri her yıl aynı dönemlere denk gelir ve yedişer gün arayla gerçekleşir:

1. cemre (havaya): 19-20 Şubat 2026 – Hava sıcaklıklarında ilk artış hissedilmeye başlar

2. cemre (suya): 26 Şubat 2026 – Göl, gölet ve denizlerin ısınmaya başladığı dönem

3. cemre (toprağa): 5 Mart 2026 – Toprak ısınır, ekim dönemi yaklaşır ve bahar resmen kapıya gelir

Cemre nedir, neden düşer?

Cemre, Arapça kökenli bir sözcük olup sözlük anlamı "ateş parçası" ya da "küçük kor" demek. Anadolu halk kültüründe ise kışın bitişini ve baharın gelişini simgeleyen doğa olaylarına verilen isim. Bilimsel bir terim olmasa da yüzyıllardır süregelen bu gelenek, hava sıcaklıklarındaki mevsimsel değişimle örtüşüyor.

İnanışa göre cemreler düştükçe önce hava ısınmaya başlar, ardından sular ılıklaşır ve son olarak toprak canlanarak ekim mevsiminin kapısını aralar. Bu süreç, tarımla geçimini sağlayan topluluklar için nesiller boyunca bir takvim işlevi görmüş.

Üçüncü cemre ne zaman düşecek?

3. cemre, 5 Mart 2026 tarihinde toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin düşmesiyle birlikte toprak yüzeyinin ısınmaya başladığı ve bahar mevsiminin artık iyice yaklaştığı kabul ediliyor. Bu tarih, özellikle çiftçiler için toprağın ekime hazır hale gelmeye başladığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Cemre düşünce havalar ısınır mı?

Cemre düşme tarihleri ile meteorolojik veriler her zaman birebir örtüşmese de, şubat sonundan mart başına uzanan bu dönemde genel olarak sıcaklıklarda kademeli bir yükseliş gözlemleniyor. Özellikle Anadolu'nun iç kesimlerinde gece-gündüz sıcaklık farkının azalmaya başlaması, cemre geleneğinin doğadaki değişimlerle paralellik taşıdığını gösteriyor. Ancak ani soğuk hava dalgaları ve kar yağışları cemre sonrasında da görülebiliyor.