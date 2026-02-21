Otomotiv meraklılarının dilinden düşmeyen “sorunsuz araba” meselesi yeniden tartışılıyor. Son günlerde medyada yer alan listelerde, nadiren arıza yapan ve servis kapısını çok çalmayan modeller sıralandı. Listeye bakıldığında hem Japon hem de Avrupa üretimi bazı klasikleşmiş araçlar öne çıkıyor.

Bu modellerin ortak noktası ise dayanıklı motor yapıları ve uzun ömürlü mekanik aksamları olarak gösteriliyor.

Toyota Corolla güven vermeye devam ediyor

Dünya genelinde en çok satılan modeller arasında yer alan Toyota Corolla, düşük yakıt tüketimiyle biliniyor. Özellikle 1.6 benzinli versiyonlarının uzun ömürlü yapısı dikkat çekiyor. Kullanıcılar, düzenli bakım yapıldığında ciddi arızaların nadir görüldüğünü ifade ediyor.

Honda Civic sağlam motoruyla anılıyor

Honda’nın en bilinen modellerinden biri olan Civic, motor ve şanzıman kalitesiyle öne çıkuyor. Doğru bakım yapıldığında 400 bin kilometreyi aşan araçlarda bile büyük arızaların seyrek görüldüğü belirtiliyor. Bu yönüyle Civic, masraf çıkarmayan otomobiller arasında gösteriliyor.

Toyota Hilux arazi koşullarında bile ayakta

Pick-up segmentinde sağlamlığıyla sembol haline gelen Toyota Hilux, “bozulmayan araç” tanımının en çok yakıştırıldığı modellerden biri. Zorlu arazi şartlarında dahi dayanıklılığını korumasıyla biliniyor. Uzun yıllar sorunsuz kullanım sunması, onu listede üst sıralara taşıyor.

Mercedes-Benz W124 yıllara meydan okuyor

1980’li ve 1990’lı yıllarda üretilen Mercedes-Benz W124 kasa modeller, otomotiv dünyasında adeta ölümsüz bir efsane olarak görülüyor. Dayanıklı motoru ve sağlam mekanik yapısı sayesinde hâlâ yollarda olan çok sayıda araç bulunuyor. Sahipleri, bu modellerin on yıllarca ciddi bir sorun yaşatmadığını söylüyor.

Volvo 240 için İsveç tankı benzetmesi yapılıyor

1980’lerde üretilen Volvo 240 modelleri ise sağlamlık konusunda sınır tanımayan araçlar arasında anılıyor. Güvenlik kadar dayanıklılığıyla da öne çıkan bu otomobiller, aradan geçen yıllara rağmen aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.

Uzun ömürlü araç arayanlar için işte o liste

Listeye giren modellerin tamamı, az masraf ve yüksek güven vaadiyle öne çıkıyor. Elbette her araç düzenli bakım ister. Ancak bu modellerin yıllarca ciddi arıza çıkarmadan kullanılabildiği ifade ediliyor.

Kimi sürücü için önemli olan hızdır, kimi için konfor. Ama bazıları için tek kriter vardır: Yolda kalmamak. İşte bu liste, tam da bu beklentiye cevap veren araçları bir araya getiriyor. Sahiplerinin yüzü biraz da bu yüzden gülüyor.