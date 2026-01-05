Sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında "Erzurum'da yarın okullar tatil mi?" sorusu yoğun ilgi görürken, yetkililerden henüz beklenen "kar tatili" duyurusu gelmedi. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hava koşullarını değerlendirerek alacağı karar, resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak. Mevcut durumda 6 Ocak Salı günü için eğitime ara verildiğine dair bir karar bulunmuyor.

6 Ocak Erzurum Hava Durumu: Sibirya Soğukları Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Erzurum ve çevresi önümüzdeki 5 gün boyunca dondurucu soğukların ve kar yağışının etkisi altında olacak. Özellikle haftanın ilk günlerinde termometrelerin çift haneli eksi değerleri göstermesi bekleniyor.

Hafta Başı (Dondurucu Soğuk): 6 Ocak Salı günü kentte en düşük sıcaklığın -14°C, en yüksek sıcaklığın ise -2°C olması tahmin ediliyor. 7 Ocak Çarşamba günü de benzer bir tabloyla sıcaklıklar -13°C ile -1°C arasında seyredecek. Her iki gün için de kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Perşembe Günü Kar Geliyor: 8 Ocak Perşembe gününden itibaren bölge yeni bir kar yağışlı havanın etkisine giriyor. Sıcaklıklar gün içinde 0°C seviyesine çıksa da, gece saatlerinde -12°C'ye kadar düşüş yaşanacak.

Hafta Sonu: Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışının etkisini artırması ve nem oranının yüzde 96'ya kadar çıkması bekleniyor. 10 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar -7°C ile 1°C arasında değişecek.

Valilikten Açıklama Bekleniyor

Erzurum Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgede etkili olan şiddetli soğuklar ve gece saatlerinde artan buzlanma riski nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun durumu değerlendirmesi bekleniyor. Vatandaşların, bilgi kirliliğine karşı sadece Valilik internet sitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruları dikkate alması önem taşıyor.