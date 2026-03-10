Doğada kendiliğinden yetişen yabani böğürtlen, bu yıl piyasada dikkat çeken ürünlerden biri oldu. Özellikle dikenli çalıların arasında yetişmesi ve toplama sürecinin oldukça zahmetli olması, meyvenin değerini artıran en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Büyükşehirlerdeki bazı marketlerde ve butik satış noktalarında raflara çıkan yabani böğürtlenin 300 gramlık paketleri yaklaşık 400 TL’den satılıyor. Bu hesaplamaya göre ürünün kilogram fiyatı ise yaklaşık 1.300 TL’ye denk geliyor.

Yabani böğürtlen el işçiligi ile toplanıyor

Tarım uzmanları, yabani böğürtlenin kültür ortamında yetiştirilen türlerden farklı olduğunu belirtiyor. Bu meyve doğada kendi kendine yetişiyor ancak toplanması oldukça zor.

Dikenli yapısı nedeniyle makine ile hasat edilmesi mümkün olmadığı için ürün tamamen el işçiliği ile toplanıyor. Bu durum da maliyeti doğrudan etkiliyor.

Toplayıcılar çoğu zaman çalıların arasında saatlerce dolaşıyor. Dikenlerin arasında kalan meyveler tek tek toplanıyor. Bu nedenle ürünün pazara ulaşması oldukça zahmetli bir süreçten geçiyor.

Kısa raf ömrü fiyatı yükseltiyor

Uzmanlara göre yabani meyvelerin saklama süresi oldukça kısa. Bu durum satış fiyatını doğrudan etkileyen başka bir faktör olarak görülüyor.

Toplanan ürünlerin kısa sürede tüketilmesi gerekiyor. Aynı zamanda soğuk zincirle taşınma zorunluluğu da lojistik maliyetlerini artırıyor. Özellikle uzun mesafelere yapılan taşımalar fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Yabani meyvelere talep artıyor

Son yıllarda gurme gıda ürünlerine olan ilginin artması, yabani meyvelerin değerini daha da yükseltti. İç piyasadaki talep ve ihracat potansiyeli, bu ürünlerin ticari değerini büyütmeye başladı.

Sektör temsilcileri, önceki yıllarda daha düşük seviyelerde olan fiyatların bu sezon belirgin şekilde arttığını belirtiyor. Toplama maliyetlerindeki yükseliş ve sınırlı arz, fiyatların rekor seviyelere çıkmasına yol açtı.

Bölge halkı için geçici bir gelir kapısı

Doğada kendiliğinden yetişen yabani böğürtlen, özellikle toplandığı bölgelerde yaşayan insanlar için dönemsel bir gelir kaynağı haline gelmiş durumda.

Ürünün doğada bedava yetişmesi dikkat çekse de toplanmasının zahmetli olması, bu işi yapan kişiler için emek isteyen bir süreç oluşturuyor. Buna rağmen yüksek satış fiyatı nedeniyle bazı bölgelerde böğürtlen toplama faaliyetinin her yıl daha fazla ilgi gördüğü ifade ediliyor.

Kısacası doğanın içinde sessizce yetişen bu küçük meyve, bugünlerde pazarda beklenmedik bir ekonomik değere dönüşmüş görünüyor. Kimi yerde çalıların arasında fark edilmeden büyüyen böğürtlen, şehirde raflara geldiğinde adeta pahalı bir ürüne dönüşüyor.