Bahçe yollarında ya da teras aralarında çıkan yabani otlar çoğu kişi için küçük ama sinir bozucu bir sorun. Özellikle sıcak havalarda bu otlar hızlı büyüyor, taşların arasından bir anda fışkırıyor. Birçok kişi de dizlerinin üstüne çöküp saatlerce bu otları sökmeye çalışıyor.

Temizlik ve sürdürülebilir bahçecilik üzerine çalışan uzman Nancy Burtwistle, bu soruna karşı oldukça basit bir çözüm önerdi. Üstelik pahalı ot öldürücü ürünler olmadan.

Kimyasallara para harcamaya gerek kalmayabilir

Uzman Burtwistle’a göre bahçelerde kullanılan birçok herbisit hem çevre hem de evcil hayvanlar açısından risk taşıyabiliyor. Bu yüzden insanların alternatif yöntemlere yönelmesi gerektiğini söylüyor.

Ona göre çözüm aslında mutfakta duran iki basit şeyden oluşuyor: kaynar su ve sofra tuzu. Uzman, “Suyu kaynatıp üzerine biraz tuz eklemek bile bazen yeterli oluyor” diyerek pahalı ürünlere para verilmemesi gerektiğini dile getiriyor.

Yabani otların özellikle nemli ve gölgeli alanlarda hızla yayıldığı biliniyor. Kaldırım taşlarının dar aralıklarında oluşan küçük toprak birikintileri bile bu otların çıkması için yeterli olabiliyor.

Yöntemin uygulanışı oldukça basit

Önerilen yöntemin uygulanışı da oldukça pratik. Önce yabani otların bulunduğu bölgeye doğrudan kaynar su dökülmesi gerekiyor. Ardından henüz ıslak olan alanın üzerine az miktarda sofra tuzu serpilmesi tavsiye ediliyor.

Bu ikili etki bitkinin kök yapısını hızla zayıflatıyor. Tuz bitki hücrelerindeki nemi dışarı çekiyor, kaynar su ise bitkinin yapısını anında bozuyor. Uzmanlara göre bu süreç bitkide hızlı bir susuz kalma yani dehidrasyon oluşturuyor.

Uygulamadan yaklaşık 24 saat sonra otların sararmaya başladığı görülüyor. Birkaç gün içinde ise tamamen kuruyabildiği belirtiliyor. Bazı bahçıvanlar bu yöntemin etkisinin 3-4 gün içinde net şekilde görüldüğünü aktarıyor.

Açık alanlarda dikkat edilmesi gerekiyor

Uzmanlar bu yöntemin özellikle teras gibi korunaklı alanlarda daha uzun süre etkili olabileceğini söylüyor. Ancak yağmura açık bölgelerde tuzun zamanla yıkanabileceği belirtiliyor.

Bu durumda işlemin belirli aralıklarla tekrarlanması gerekebiliyor. Yani yöntem oldukça basit olsa da uygulamanın koşullara göre yenilenmesi gerekebiliyor.

Pahalı kimyasallar yerine mutfakta bulunan iki malzemeyle yabani otlarla mücadele edilebileceği ifade ediliyor. Basit ama etkili görünen bu yöntem son günlerde bahçe sahipleri arasında epey merak uyandırmış durumda. Kimileri denemeyi bile planlıyor, hatta bazıları çoktan denemiş bile. Belki her bahçede aynı sonucu vermeyebilir ama denemesi oldukça kolay görünüyor.