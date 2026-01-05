Öğrencilerin ve velilerin tatil beklentisi sürerken, gözler Kars Valiliği'nin resmi iletişim kanallarına çevrildi. Şehirdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin aksayıp aksamayacağı konusunda en net bilgi, Valiliğin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyuruyla netlik kazanacak. Mevcut durumda, 6 Ocak Salı günü için alınmış bir tatil kararı bulunmuyor ve derslerin normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.

Valilikten Açıklama Bekleniyor

Kars Valiliği tarafından kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kış mevsiminin etkisini gösterdiği bölgede, yağış durumu ve buzlanma riski gibi faktörler, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarında belirleyici oluyor. Yetkililer, vatandaşların teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi gerektiğini ve sadece resmi duyuruların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

6 Ocak Kars Hava Durumu ve Haftalık Tahmin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgede hafta boyunca ani sıcaklık değişimleri yaşanacak. Haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonuna doğru yerini sert bir soğuğa bırakması öngörülüyor.

Hafta Başı (Bahar Havası): 6 Ocak Salı ve 7 Ocak Çarşamba günlerinde sıcaklıkların şaşırtıcı bir şekilde 18°C seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor. Salı günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, Çarşamba günü yer yer hafif yağış geçişleri görülebilir.

Cuma Gününe Dikkat: Haftanın en kritik günü olarak işaret edilen 9 Ocak Cuma günü, sıcaklıkların yaklaşık 10 derece birden düşerek 7°C seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Gece sıcaklığının 4°C'ye kadar düşeceği ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hafta Sonu: 10 Ocak Cumartesi günü yağışların bölgeyi terk etmesiyle güneş yeniden yüzünü gösterecek ancak gece sıcaklıkları 1°C'ye kadar düşerek haftanın en soğuk gecesini yaşatacak.