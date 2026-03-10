Ergüçlü'nün daha önce ilişkileri hakkında "Maşallah deyin" ifadesini kullandığı biliniyordu ancak ünlü oyuncunun tabiriyle ilişkilerine adeta nazar değdi. Ayrılık öncesinde çift, birçok kez birlikte görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Ancak son dönemde ikilinin birlikte herhangi bir paylaşımda bulunmaması ayrılık dedikodularını alevlendirmişti.

Evliliğe sıcak bakıyordu

Hazar Ergüçlü, daha önceki bir röportajında evliliğe bakış açısını "Doğru kişiyle kesinlikle olabilir gözüyle bakıyorum" sözleriyle ifade etmişti. Kendisine yöneltilen "Efe Çelik doğru isim mi?" sorusuna "Bence doğru" yanıtını veren Ergüçlü, "Evlilik teklifi gelirse ne dersiniz?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Çok seviyorum. 'Evet' derim herhalde" cevabını vermişti. Bu açıklamalar, çiftin ilişkisinin ciddi bir noktada olduğunu göstermişti. Ancak gelinen noktada bu planların gerçekleşmeden rafa kalktığı anlaşılıyor.

Ayrılık nedeni açıklanmadı

Çiftin ayrılık sebebine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ne Hazar Ergüçlü ne de Efe Çelik konuyla ilgili herhangi bir yorum paylaştı. Ayrılığın tek somut göstergesi, ikilinin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları oldu. Magazin basını ayrılığın nedenini araştırırken, her iki taraftan da konuya ilişkin bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Hazar Ergüçlü kimdir?

1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da dünyaya gelen Hazar Ergüçlü, Kıbrıs Türkü bir oyuncu. Sanat hayatına Lefkoşa Türk Belediyesi'ndeki gençlere yönelik tiyatro çalışmalarıyla adım attı. Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

2011 yılında Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Simay Canay karakteriyle televizyonda geniş kitlelere ulaştı. Ardından 2013'te Medcezir dizisinde Eylül Buluter rolüyle büyük popülerlik kazandı. Netflix'in ilk Türk yapımı olan Hakan: Muhafız dizisindeki Zeynep karakteriyle uluslararası arenada da tanındı. Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filmindeki rolüyle sinema dünyasında da beğeni toplayan Ergüçlü, Alev Alev ve İnci Taneleri gibi yapımlarla kariyerine güçlü bir şekilde devam ediyor.