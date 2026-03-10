Ceren Moray, 5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başlayan Moray, bir süre Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim aldı. 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne giren Moray, 2009'da mezun oldu.

Oyunculuk kariyerinin başlangıcı

Yüksek lisans yaptığı dönemde babasının kalp krizi geçirmesi Moray'ın hayatında köklü değişikliklere yol açtı. Bu süreçte kendisine dizi teklifi geldi ve ilk televizyon deneyimini 2003 yılında Show TV'de yayımlanan Serseri Aşıklar dizisiyle yaşadı. 2004'te Kanal D'de yayımlanan Dayı dizisinde "Simge", 2005'te ATV'deki Nefes Nefese dizisinde "Ezgi" karakterlerini canlandırdı.

Kavak Yelleri ve O Hayat Benim ile yıldızı parladı

Moray'ın kariyerindeki asıl kırılma noktası, 2007-2011 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Kavak Yelleri dizisindeki "Su" karakteri oldu. Bu rolle geniş bir hayran kitlesi edinen Moray, ardından 2014-2017 yılları arasında FOX'ta yayımlanan O Hayat Benim dizisinde "Efsun Demirci" karakteriyle başrol oynadı. Her iki dizi de uzun süreler ekranda kalarak Moray'ın oyunculuk kariyerini sağlam bir zemine oturttu.

Sinema ve diğer dizi projeleri

Televizyonun yanı sıra sinemada da boy gösteren Moray, Bi Küçük Eylül Meselesi (2014), Yok Artık! (2015), Olaylar Olaylar (2016), El Değmemiş Aşk (2016) ve Arada (2018) filmlerinde farklı karakterlere hayat verdi. Dizi tarafında ise 2018-2019'da Star TV'deki Avlu dizisinde "Azra Kaya", 2020'de FOX'taki Öğretmen dizisinde "Zeynep" ve 2023-2024'te Kirli Sepeti dizisinde "Hayriye Şişman" rollerini üstlendi.

Özel hayatı

Ceren Moray, Eylül 2017'de Fransız sevgilisi Nico Brun ile evlendi. Çift, 27 Nisan 2022'de anlaşmalı olarak boşandı. Moray, 2025 yılında Doğu Orcan ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi.