Güldem Atabay, 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyerine Ankara'da başlayan Atabay, 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayarak akademik birikimini pekiştirdi.

Finans sektöründeki kariyeri

Atabay, yaklaşık 29 yıllık profesyonel kariyerinde Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarında kritik görevler üstlendi. UniCredit Menkul Değerler'de Türkiye Ekonomisti, Dexia-Ekspres Invest'te Baş Ekonomist, Raymond James Securities İstanbul'da Baş Ekonomist olarak çalıştı. Bunların yanı sıra Ege Invest'te Ekonomist, Global Menkul Kıymetler'de Analist ve Karon Menkul Kıymetler'de Yatırım Uzmanı pozisyonlarında görev yaptı. Egeli & Co. Varlık Yönetim Şirketi'nde ise Araştırma ve Strateji Direktörü olarak piyasa analizlerinin merkezinde yer aldı.

Akademik çalışmaları ve medya görünürlüğü

Güldem Atabay, finans sektöründeki deneyimini akademiye de taşıdı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi ve İşletme fakültelerinde Öğretim Görevlisi olarak Türkiye ekonomisi dersleri verdi. Farklı üniversitelerde konuk öğretim görevlisi olarak küresel piyasalar ve makroekonomik analiz üzerine eğitimler sundu.

Medya alanında da oldukça aktif olan Atabay, Para Analiz, Perspektif ve Yeni Arayış gibi platformlarda ekonomi köşe yazarlığı yapıyor. Mesele Ekonomi programında ekonomi değerlendirmeleri sunan Atabay, aynı zamanda BirGün Gazetesi'nde de düzenli olarak yazılarını yayımlıyor. Türkiye'nin makroekonomik görünümü, para politikaları ve ekonomik reformlar üzerine kaleme aldığı analizlerle geniş bir okuyucu kitlesine ulaşıyor.

CHP'nin anahtar listesinde yer aldı

2025 yılında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi seçimleri için açıkladığı anahtar listede Güldem Atabay da yer aldı. Listede Atabay'ın yanı sıra Kerim Rota, Ozan Bingöl, Serkan Özcan ve Oya Ünlü Kızıl gibi ekonomi alanında uzman isimler de bulunuyordu. Bu kadro, CHP'nin ekonomi politikalarını güçlendirme yönünde stratejik bir adım attığının göstergesi olarak değerlendirildi.