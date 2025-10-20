Son Mühür/ Osman Günden - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, ağır ortodontik vakalarda dijital teknoloji kullanarak hastalara en uygun tedavi yöntemlerini sundu. Hasta kayıtları üç boyutlu yüz tarayıcılarıyla alındı, aparey tasarımları dijital ortamda hazırlandı. Tasarımların büyük bölümü fakülte bünyesindeki 3D yazıcılarla üretildi. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ile yürütülen çalışmalarda yalnızca yarık dudak ve damak hastaları değil; travma, çene eklemi rahatsızlıkları ve ortognatik cerrahi gerektiren vakalar da tedavi edildi.

Yarık dudak ve damak tedavisi ücretsiz

Yılda yaklaşık 700 ila 1000 bebekte görülen yarık dudak ve damak anomalilerinin tedavisi, DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde ücretsiz şekilde yapıldı. Özel hastanelerde 1 milyon TL’yi aşan bu tedavi, üniversite bünyesinde multidisipliner bir ekip çalışmasıyla yürütüldü.

“Yarık dudak ve damak, yaşam kalitesini düşürür”

DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Candan Efeoğlu, hastalığın yalnızca estetik değil, yaşam kalitesini etkileyen bir durum olduğunu belirtti: “Yarık dudak ve damak, doğuştan gelen en yaygın yüz ve çene anomalilerinden biridir. Çiğneme, konuşma ve solunum fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Üst çene gelişiminin yetersiz olduğu durumlarda distraksiyon osteogenezisi yöntemiyle başarılı sonuçlar elde ettik. Bu tedavi yüksek teknoloji, deneyim ve güçlü bir ekip gerektirir.”

“Fakülteye olan talep artış gösterdi”

Prof. Dr. Efeoğlu, tedavi sürecinin uzun ve maliyetli olmasının fakülteye yönelimi artırdığını ifade etti: “Kullanılan titanyum apareyler, cerrahi ekipmanlar ve ameliyathane giderleri yüksek maliyet oluşturdu. Hastaların çoğu düşük gelirli ailelerden geldi. Bu nedenle fakültemize olan talep sürekli arttı.”

“Distraksiyon osteogenezisiyle başarılı sonuçlar elde edildi”

Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serap Titiz Yurdakal, çene kemiklerinin gelişiminde uygulanan bu yöntemin hem estetik hem de fonksiyonel iyileşme sağladığını söyledi: “Üst çene gelişiminin yetersiz olduğu vakalarda ağız içi ve ağız dışı distraksiyon osteogenezisi yöntemleri uygulandı. Bu ileri tedavi yaklaşımının kullanıldığı merkez sayısı ülkemizde oldukça sınırlı.”

“Deneyim ve teknoloji birleşti”

Doç. Dr. Yurdakal, tedavi sürecinin Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ile koordineli biçimde sürdüğünü belirtti: “Prof. Dr. Candan Efeoğlu liderliğinde multidisipliner bir ekip görev aldı. Deneyimi teknolojiyle birleştirerek başarılı sonuçlar elde ettik. Hedefimiz, hastalara en iyi tedaviyi sunmak ve bu bilgi birikimini geleceğin hekimlerine aktarmak.”

“Bir çocuğun hayatına dokunmak en büyük ödül”

Yurdakal, DEÜ Ortodonti Anabilim Dalı’nın yalnızca tedavi değil, eğitim misyonu da üstlendiğini vurguladı: “Bir çocuğun ya da yetişkinin yaşamına dokunmanın öneminin farkındayız. Amacımız, teknolojiyi verimli biçimde kullanarak tedavi kalitesini artırmak ve modern yöntemlerin yaygınlaşmasına katkı sunmak.”