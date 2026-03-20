İzmir’in spor tarihindeki en köklü kurumlardan biri olan Karşıyaka Spor Kulübü’nde, tesisleşme hamlelerine dair sarsıcı bir tablo ortaya çıktı. Mehmet Yaya başkanlığındaki yeni Divan Kurulu yönetimi, göreve gelir gelmez başlattığı incelemeler kapsamında kulübün can damarı sayılan arazilerle ilgili acı gerçekleri kamuoyuyla paylaştı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a gerçekleştirilen ziyaretler neticesinde; 2023 yılında altyapı tesisleri için kulübe verilen Mavişehir’deki dev arazinin tahsisinin düştüğü ve Çiğli’deki mevcut tesislerde hukuki boşluk yaşandığı belgelendi.

Mavişehir projesinde zaman aşımı: 100 dönümlük kayıp

Kulüp tarihinin en stratejik kazanımlarından biri olarak görülen Mavişehir’deki 99 dönümlük arazide, üç yıldır tek bir çivi dahi çakılmaması ağır bir faturaya yol açtı. Divan Kurulu’nun tespitlerine göre, yer tesliminden itibaren iki yıl içinde proje onayı ve inşaat faaliyetlerinin başlamaması nedeniyle ilgili makamlar tahsis işlemini resmi olarak iptal etti. Mevcut durumu "hiç iç açıcı olmayan bir tablo" olarak niteleyen Mehmet Yaya ve yönetimi, bu büyük kaybın telafisi için hukuki altyapı incelemelerine başladıklarını ve arazinin yeniden kulüp lehine kazandırılması adına üst düzey randevu taleplerinde bulunduklarını açıkladı.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde "İşgalci" durumu

Bir diğer çarpıcı gelişme ise kulübün sembol alanlarından Çiğli – Selçuk Yaşar Tesisleri’nde yaşanıyor. 2024 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından satış listesine konulan tesisler, dönemin başkanı İlker Ergüllü ve siyasi isimlerin girişimleriyle satıştan çekilse de, sonrasında atılması gereken resmi adımların ihmal edildiği anlaşıldı. Tahsis yenileme işlemleri tamamlanmadığı için kulübün şu an kendi evinde hukuken "işgalci" pozisyonunda kaldığı belirlendi. Divan Kurulu, bu belirsizliğin ortadan kaldırılması ve tesislerin kalıcı olarak kulübe aidiyetinin tescillenmesi için sürecin titizlikle takip edildiğini duyurdu.

Stadın inşası ve sosyal tesis hamlesi

Gündemin bir diğer sıcak maddesi olan Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu’nun akıbeti için de kollar sıvandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya gelen kurul üyeleri, stadın ivedilikle inşası noktasında yürütülen çalışmalar hakkında teknik bilgi aldı. Öte yandan camianın birliğini pekiştirecek "Karşıyaka Spor Kulübü Lokali" için de somut adımlar atıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal’dan yer talebinde bulunan yönetim, yasal prosedürlerin tamamlanması için belediyeden gelecek onayı bekliyor.

Şeffaf yönetim ve ortak akıl vurgusu

Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya, yaptıkları bu tespitlerin herhangi bir yönetimi veya kişiyi suçlama amacı taşımadığını, sadece camianın geleceği için bir "durum tespiti" ve "ev ödevi" olduğunu vurguladı. Mevcut kulüp yönetimiyle tam bir mutabakat ve şeffaflık içinde hareket edeceklerini belirten Yaya, tesisleşme yolundaki engelleri kaldırmak adına kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceklerini ifade etti. KSK camiasının beklediği şeffaf iletişim modelinin, atılacak stratejik adımlarla birlikte kulübün makus talihini değiştirmesi hedefleniyor.