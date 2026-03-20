Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- Ziraat Yüksek Mühendisi Ferdan Çiftçi, tarımsal üretimde artan girdi maliyetlerinin önümüzdeki süreçte ürün fiyatlarına zam olarak yansıyabileceği uyarısında bulundu.

Orta Doğu’da yaşanan savaşın da tarım sektörü üzerinde dolaylı etkiler yaratacağını belirten Çiftçi, hem üretici hem de tüketici açısından zorlu bir döneme girildiğine dikkat çekti.

Tarımsal ürünlerde maliyet artıyor

Tarımsal üretimde bir çok sıkıntının olduğunu vurgulayan ve maliyetleri özellikle çiftçiler ciddi anlamda zorlandığını vurgulayan Yüksek Ziraat Mühendisi Ferdan Çiftçi, "Tarımsal ürünlerde bir süredir birçok alanda girdi maliyetleri artıyor, veteriner masrafları olmak üzere, üretici bir çok konuda maddi anlamda zorluk yaşıyor. Bu durumun ileri vadede üreticiye yansımasının olacağını düşünüyorum. Şu an için yaşanan gübre sıkıntısı, enerji maliyetlerinin eskiye oranla yüksek, bunlar henüz tarladan pazara yansımadı ileri vadede yansıyacak." dedi.

"Alınacak önlemler ile krizi aşabiliriz"

Son olarak, bir süredir bölgeyi kasıp kavuran ABD-İran gerilimi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çiftçi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Orta Doğu'daki savaş, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması nedeniyle başta gübreye erişim ve enerji konuları olmak üzere bir çok açıdan ekonomiyi etkileyecek, şu an yansımalarını henüz yaşamadık. Uzun vadede neler yaşanabileceğini bilemiyoruz ancak kısa vadede elbette bazı önlem ve desteklemelerle biz krizin üstesinden gelebiliriz."