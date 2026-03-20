Ramazan Bayramı’nın manevi iklimi tüm kenti sararken, İzmir’de bayram sabahının en anlamlı buluşmaları şehitliklerde gerçekleşti. Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların aileleri, bayram namazının ardından vakit kaybetmeden Kadifekale Hava Şehitliği’ne akın etti. Ellerinde çiçeklerle evlatlarının, eşlerinin veya babalarının kabri başına gelen aileler, taşlara sarılarak hasret giderdi. Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin yankılandığı şehitlikte, kabir bakımları yapıldı ve dualar hep bir ağızdan semaya yükseldi. Bayramın sevincini hüzünle harmanlayan aileler, vatan sağ olsun diyerek metanetlerini korudu.

İstanbul’dan evlat ziyaretine: "O bayramları çok severdi"

Şehitlikteki en dokunaklı hikayelerden biri de 2020 yılında Suriye’nin İdlib bölgesinde şehadete eren Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan’ın kabri başında yaşandı. Şehidin annesi Latife Alpaslan, evladını bayramda yalnız bırakmamak için İstanbul’dan İzmir’e geldiklerini ifade etti. Oğlunun hayattayken bayram coşkusuna olan düşkünlüğünü anlatan acılı anne, "Ahmet bayramları çok sever, vaktini hep bizimle geçirirdi. Şimdi o yanımızda değil ama biz her bayram onun yanındayız. Kendi bayramımız yok belki ama şehit annesi olmanın vakarıyla buradayız. Bayrağımız inmesin, vatanımız sağ olsun," sözleriyle şehadet mertebesinin onurunu vurguladı.

17 yıllık dinmeyen sızı: "Kapımızın çalınmasını beklerdik"

Kayseri’de 2007 yılında meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Pilot Üsteğmen Volkan Koçyiğit’in babası Yusuf Koçyiğit ise evlat acısının zamana direnen yüzünü temsil ediyordu. Aradan geçen 17 yıla rağmen acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten baba Koçyiğit, bayramların kendileri için buruk bir bekleyişe dönüştüğünü söyledi. Her bayram sabahı oğullarının yanında olmayı bir görev addettiklerini dile getiren Koçyiğit, "İnsan bayramda evladının kapısını çalmasını, elini öpmesini bekliyor. Biz bu neşeyi kaybettik ama her şeye rağmen buradayız. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın," diyerek şehitlikte yaşanan derin boşluğu kelimelere döktü.

Kabir başında sessiz vedalaşmalar ve manevi huzur

Gün boyu ziyaretçilerin eksik olmadığı Kadifekale Hava Şehitliği, sadece ailelerin değil, şehitlerin hatırasına saygı duyan çok sayıda vatandaşın da uğrak noktası oldu. Mezar taşlarını suyla yıkayan, çiçekleri sulayan ve evlatlarının fotoğraflarına dokunarak dakikalarca bekleyen şehit yakınları, bayramın ilk gününü manevi bir huzur içinde tamamladı. Şehitlikteki her bir mezar taşı, farklı bir kahramanlık hikayesini ve yarım kalmış bir aile tablosunu hatırlatırken, İzmir halkı bayramın gerçek anlamını vatan için verilen bedellerde bir kez daha idrak etti.