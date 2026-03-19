Son Mühür / Beste Temel - Seferihisar Belediyesi, ekonomik zorlukların hissedildiği bu günlerde emekli vatandaşların yüzünü güldürecek yeni bir dayanışma projesine imza atıyor. "Seferihisar’da emeklilere değer var" sloganıyla yola çıkan belediye, Ramazan Bayramı süresince kapılarını emeklilere özel avantajlarla açıyor. Yeni uygulama doğrultusunda, E-Devlet üzerinden alınan Emekli Kimlik Kartı’nı ibraz eden tüm emekliler, belediye bünyesinde hizmet veren sosyal tesislerden yüzde 25 indirimli yararlanabilecek. Bu destekle birlikte, sabit gelirle geçinen vatandaşların bayram süresince sosyal hayata daha aktif katılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hangi tesislerde geçerli olacak?

Söz konusu indirim; Sığacık ve Ürkmez Sosyal Tesisleri, Kent Belleği ve Anı Evi, Çamlık Genç Cafe ile Teos Yazarlar Evi gibi ilçenin sevilen noktalarında geçerli olacak. Emekli vatandaşlar, kimlik kartlarını göstererek bu tesislerdeki hizmetlerden kolayca faydalanabilecek.

“Yaşlı dostu kent” vurgusu

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Seferihisar’ın "yaşlı dostu kent" kimliğine vurgu yaptı. Sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak toplumun her kesimine dokunmaya çalıştıklarını belirten Yetişkin, yıllarca ülkesi için ter dökmüş büyüklerin omuzlarındaki ekonomik yükü bir nebze de olsa hafifletmek istediklerini ifade etti. Bayramların paylaşma ruhunu yansıttığını dile getiren Başkan Yetişkin, emeklilere yönelik bu tür destek projelerinin artarak devam edeceğinin altını çizdi.