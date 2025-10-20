İzmir’in Gaziemir ilçesinde Beyazevler Merkez Camisi avlusunda bir erkek bebek bulundu. Olay, cami alanına gelen kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın tarafından gerçekleşti.

Kimliği belirsiz kadın bebeği avluda bıraktı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kapüşonlu bir kadın kucağındaki erkek bebeği cami avlusundaki bir bankın üzerine bırakarak olay yerinden ayrıldı. Bebeğin bırakılmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Sağlık ekipleri hızla müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, bebeği alarak Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgiler henüz paylaşılmadı.

Polis, sorumluyu arıyor

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bebeği cami avlusuna bırakan kadının kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor