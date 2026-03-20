TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta yaşam mücadelesi veren İzmir’in köklü temsilcisi Altay, sezonun en kritik virajına girdi. Topladığı 20 puanla düşme hattının hemen üzerinde, adeta bıçak sırtında bir konumda bulunan siyah-beyazlı ekip, ligde kalabilmek için önündeki son beş haftada birbirinden zorlu "final" maçlarına çıkacak. İzmir temsilcisinin fikstürü incelendiğinde, rakiplerinin doğrudan alt sıralardaki varlık mücadelesi veren ekipler olması, bu süreci tam anlamıyla bir kader tayin edici döneme dönüştürüyor. Her puanın altın değerinde olduğu bu süreçte Altay, hem saha içinde rakipleriyle hem de saha dışında ekonomik krizle boğuşuyor.

Kritik fikstür: Altay’ı bekleyen zorlu virajlar

Altay’ın ligde kalma yolculuğundaki ilk ciddi sınavı, 30 puana sahip olan Alanya 1221 ekibini kendi sahasında ağırlayacağı müsabaka olacak. Kendi taraftarı önünde mutlak üç puan hedefleyen siyah-beyazlılar, bu maçın hemen ardından deplasmanda 24 puanlı Eskişehir Anadolu FK ile kozlarını paylaşacak. Bu iki kritik karşılaşmanın ardından İzmir’e dönecek olan ekip, ligde tutunma savaşı veren bir diğer rakibi İzmir Çoruhlu’yu konuk ederek seriyi sürdürmeye çalışacak. Puan cetvelindeki rakipleriyle oynayacağı bu üçlü seri, Altay'ın ligdeki geleceğinin fotoğrafını büyük ölçüde netleştirecek.

Sezon finali: Nazillispor ve Afyonspor maçları

Ligin son iki haftasına girildiğinde Altay’ı kağıt üzerinde daha farklı senaryolar bekliyor. İzmir temsilcisi, sondan bir önceki haftada küme düşmesi daha önce kesinleşmiş olan Nazillispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından ise sezonun perdesi, kendi evinde oynayacağı Afyonspor mücadelesiyle kapanacak. Her ne kadar bu rakiplerin ligdeki iddiaları farklı olsa da, Altay cephesi için her iki müsabaka da kümede kalma hedefinin son mühürleri niteliğinde olacak. Teknik heyet ve yönetim, bu beş maçlık periyotta hata payını sıfıra indirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Puan silme kabusu: Mossoro ve Gnanduillet dosyaları

Siyah-beyazlı ekibi saha içindeki zorluklardan daha fazla endişelendiren konu ise FIFA kanadından gelebilecek ağır yaptırımlar. Kulübün eski yabancı futbolcuları Mossoro ve Gnanduillet’e olan geçmiş dönem borçları, Altay’ın geleceğini karartabilir. Eğer belirtilen ödeme takvimine uyulmaz ve gerekli ödemeler gerçekleştirilmezse, kulüp her iki oyuncu dosyası için 6’şar puandan toplamda 12 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ligde tutunmak için her puana muhtaç olan bir takım için 12 puanlık bir kayıp, sadece ligden düşmek değil, aynı zamanda kulüp tarihinin en ağır finansal ve sportif yıkımlarından biri anlamına geliyor.