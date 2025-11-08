Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe taslağının görüşmeleri sırasında dikkat çeken ve espri karışımı bir diyalog yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da hazır bulunduğu komisyon toplantısında, muhalefet temsilcisi halkın ekonomik durumu üzerinden gönderme yaparken, Bakan Bayraktar'dan hızlı ve nüktedan bir yanıt geldi.

CHP'li vekilden gönderme: "Halkın mutfağında tüp boş"

Komisyon çalışmalarına katılmak üzere toplantı salonuna gelen Bakan Alparslan Bayraktar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Cevdet Akay ile tokalaşırken beklenmedik bir çıkışla karşılaştı. Milletvekili Akay, Bakan Bayraktar'a hitaben, "Sayın Bakanım, halkın mutfağında bu tüp maalesef boş," diyerek, vatandaşların tüp gaz fiyatları veya enerjiye erişimdeki zorluklarına işaret eden bir göndermede bulundu.

Bakan Bayraktar'dan teknoloji vurgulu esprili cevap

Milletvekili Akay'ın göndermesine Bakan Bayraktar'ın cevabı ise hem hazır cevaplı hem de Bakanlığının doğalgaz projelerine vurgu yapan nitelikteydi. Bakan Bayraktar, esprili bir tonla, "Çünkü doğalgaz kullanıyorlar, gerek yok," yanıtını verdi. Bu cevap, bir yandan ülkedeki doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasına atıfta bulunurken, diğer yandan muhalefetin eleştirisini yumuşak bir dille karşılamayı amaçladı.