Ankara’da özel bir hastanede burun ameliyatı geçiren F.S., operasyon sonrası eğrilik ve koku kaybı yaşadığını belirterek Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Heyet, hastanın talebini haklı buldu ve ücret iadesine karar verdi.

Yerel mahkeme iade kararını iptal etmişti

Kararın ardından hastane konuyu mahkemeye taşıdı. Ankara 6. Tüketici Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak tıbbi kusur bulunmadığını belirledi ve ücret iadesi kararını iptal etti.

Dosya Yargıtay’a taşındı

Adalet Bakanlığı’nın başvurusu üzerine dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay, bilirkişi heyetinde estetik cerrah bulunmamasını eksiklik olarak değerlendirdi ve yerel mahkeme kararını bozdu.

“Eser sözleşmesi” kapsamında

Yargıtay kararında, Adalet Bakanlığı’nın görüşüne paralel olarak estetik operasyonların “eser sözleşmesi” kapsamında olduğu belirtildi. Buna göre hekim, yalnızca tedaviyi değil, sonucu da taahhüt etmekle yükümlü sayıldı.