Son Mühür- CHP'de 911 kurultay delegesinin oy kullanabileceği 22.Olağanüstü Kurultayında MYK, PM, YDk ve delegelikleri mahkeme tarafından düşürülen İstanbul delegesi oy kullanamayacak. Kurultayda 137 milletvekilin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet edilmesine rağmen gelmediği kurultay salonunda eski başkanlardan Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'a koltuk ayrılırken Kılıçdaroğlu'na koltuk ayrılmadığı görüldü.

Özgür Özel yönetimin güven oylamasının ardından blok listeyle yapılacak oylamaya geçilecek.

''Kurtuluş yok tek başına'' şarkısı eşliğinde kürsüye gelen Özgür Özel, tutuklu olan belediye başkanlarının isimlerini tek tek saydı.

Özel'in konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle...

• Ne diyorlardı? ‘İmamoğlu dış güçlerin adamıdır.’ Soruyorum, bugün Trump kimin yanındadır? Trump kimin gelmesini istemektedir? Kim Trump’ın oğluyla gizli gizli iş tutmaktadır? Buradan milletimize ilan ederim ki Cumhuriyet Halk Partililer; milletin adamı, milletin evladı, milletin çocuklarıdır. Tayyip Erdoğan Trump’ın adamıdır, Trump’ın ekibidir.”

• “Ekrem Başkanımız 186 gündür, belediye başkanlarımızın kimi 326 gündür kimi daha az sürelerde tutuklu. Ortada bir iddianame yok. Delil yok. İddialar var, aksi söylendiğinde arkasında durabilen yok.''

• Buradan Erdoğan’a soruyorum: 186 gün geçti, biz buradayız. Beraberiz. Yüz yüzeyiz. Göz gözeyiz. Gönül gönüleyiz. Peki, dananın kuyruğu nerede? Turpun büyüğü nerede? Ahtapotun kolları nerede?''

• “Trump’ın yanına gidilecekse, karşısına geçilecekse, karşısına dikilecek. Filistin meselesi konusunda ağız dolusu açık açık konuşulacak. Filistin’in bu ülkenin milli meselesi olduğu ve kırmızı çizgisi olduğu Trump’a haykırılacak''

-Kendisinin bir Filistin hassasiyeti değil ve iktidarı sürdürmek için bir Trump’a mecburiyeti var. Bunun farkındayız. Oyları düşüyor, millete sığınmak yerine Trump’a sığınıyor. Millet merkezli değil, Trump merkezli siyaset yapıyor.”

CHP'yi felç etmek istiyorlar...

• Bugünkü iktidar, seçim yoluyla kendisini değiştirebilecek yapının CHP olduğunu gördüğü için CHP’ye saldırmakta; onu paralize etmeye, felç etmeye çalışmakta; CHP’yi içeride kavgalar yapan bir yapıya dönüştürmeye; mümkünse CHP’yi bölmeye, ondan kurtulmaya çalışmaktadır. Onların husumeti esasında CHP’ye değil, iktidardan gitme ihtimalinedir.''

• “19 Mart sonrasında çalışmayı da direnmeyi de bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşin bir de örgütsel boyutu var. Bir teşekkür İstanbul delegelerine, bir teşekkür bu salonda olanlara.''

• “Geçen sefer her ne kadar anahtar listemiz delinmemiş de olsa gecenin geç saatlerine kadar sizleri meşgul ettik. Bugünkü listede Çankaya İlçe Başkanı seçilen bir arkadaşımızdan boşalan YDK’ye, yurt dışında olduğu için PM’ye devam edemeyen bir arkadaşımız yerine bir düzeltme dışında sizin geçen sefer oyladığınız listede hiçbir değişiklik yok. O yüzden bugün Genel Başkanlık seçimi ve ardından Parti Meclisi seçimini takdir ederseniz birkaç saat içinde bitirmek üzere blok listeyle yapmak istiyoruz''