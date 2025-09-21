Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli alkol kullanan ve eşine kötü davranan kocaya verilen tazminat kararını onayladı. Karar, aile içi şiddet ve kötü muamele davalarında emsal niteliği taşıyor.

Amasya’da açılan dava

Amasya’da yaşayan bir kadın, eşinin sürekli alkol aldığını, geç saatlerde eve geldiğini, alkollü şekilde taşkınlık çıkardığını ve kendisine hakaret ettiğini belirterek boşanma davası açtı. Kadın, eşinin başka kişilerden borçlandığını da ifade ederek boşanma, nafaka ve tazminat talebinde bulundu.

İlk karar: Nafaka ve tazminat

Merzifon 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, erkeğin sürekli alkol kullandığını ve bu nedenle eşine kötü davrandığını, hakaret ettiğini ve aşırı borçlandığını tespit ederek tam kusurlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, tarafların boşanmasına, kadına aylık nafaka bağlanmasına ve ayrıca 25 bin lira maddi, 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

İstinaf ve nafakanın kaldırılması

Kararın ardından dosya Samsun Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesi, kadının düzenli geliri bulunduğunu gerekçe göstererek nafakanın kaldırılmasına karar verdi, ancak tazminat hükmünü onadı.

Yargıtay’dan onama

Dosyanın taşındığı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu. Oy birliğiyle alınan kararda, yapılan yargılamanın usul ve kanuna uygun olduğu, erkeğin itirazlarının ise yerinde olmadığı vurgulandı.