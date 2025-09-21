Son Mühür- CHP, 24 Ekim’de görülecek 38. Olağan Kurultay’ın iptali davası öncesinde bir kez daha olağanüstü kurultayını gerçekleştirdi. Yüksek Seçim Kurulu’nun onayının ardından önünde hiçbir engel kalmayan kurultaya partililer ve delegeler yoğun katılım gösterdi.

Ankara’daki buluşmada 917 delege ve 137 milletvekili sandık başına gitti. İstanbul il delegeleri ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise yeni bir tartışmaya yol açmamak için oy kullanmadı.

835 oyun, tamamı Özgür Özel’e

Saat 13.50’de açıklanan sonuçlara göre, kullanılan 917 oyun 835’i geçerli sayıldı. Geçerli oyların tamamı CHP Lideri Özgür Özel’e çıktı. Böylece Özel, 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay, 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultay’ın ardından 22. Olağanüstü Kurultay’da da seçilerek yaklaşık iki yılda üçüncü kez genel başkanlık koltuğunu korudu.

“Direneceğiz, kazanan iyilik olacak”

Kurultayda oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özgür Özel, partinin tarihinin en birlik içinde dönemini yaşadığını vurguladı. Özel şu ifadeleri kullandı:

“Parti bir saldırı altında ve her yolu deniyorlar. Hukukçularımız ve yöneticilerimiz en doğru tedbirleri alıyor. Bu kurultayla birlikte tüm argümanlar ortadan kalkıyor. Hızla olağan kurultayımıza gidip partimizi iktidara taşıyacağız. Kötülüğün karşısında iyilik kazanacak.”

Kürsü konuşmasında sert mesajlar

Özel, kurultay kürsüsünde yaptığı konuşmada hem parti içi dayanışmayı hem de iktidara yönelik eleştirilerini öne çıkardı. “Cumhuriyet’ten başka bir şeye inanmadık, millet ne karar verdiyse saygı duyduk.” “Demokrasi sınavı kazanınca değil kaybedince verilir.” “Tayyip Erdoğan Trump’ın adamıdır. CHP bu milletin evladıdır.” “Seçimsiz diktatörlüğe heves ettiler ama başaramayacaklar.”

19 Mart darbesi iddialarına değinen Özel, “Darbeler asla darbecilere kazandırmaz, eninde sonunda kaybettirir” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Blok liste önergesi kabul edildi

Kurultayda, genel başkanlık ve yönetim için yapılan oylamanın blok listeyle gerçekleştirilmesine yönelik önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Özel, delegelerden güven oyu yerine güvensizlik oyu vermelerini isteyerek seçim sürecinin önünü açtı.

Ekrem İmamoğlu’ndan mesaj

Kurultayda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı da okundu. İmamoğlu, “Bu ülkenin kurtuluşu tam demokrasi ve adalettedir. Hep birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“CHP’yi durduramazsınız”

Divan Başkanlığına seçilen Murat Emir, konuşmasında CHP’nin tarihsel mücadelesine vurgu yaptı. “50’den fazla miting yaptık, CHP’yi durduramazsınız, geldikleri gibi gidecekler” diyen Emir, salonda büyük alkış aldı.

Kurultay salonunda “Silivri Zindanı” mesajı

Kurultay salonuna, tutuklu belediye başkanlarının fotoğrafları “Silivri Zindanı” pankartıyla asıldı. Böylece parti yönetimi tutuklu üyelerini gündemde tutmayı sürdürdü.