Son Mühür/Merve Turan- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ege Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu’nda su, hijyen ve elektrik sorunları yaşandığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Kılıç, öğrencilerin uzun süredir temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşadığını belirterek iktidarı eleştirdi.

Yurtta altyapı ve hijyen sorunları iddiası

Ege Üniversitesi KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, su kesintileri, hijyen koşulları, elektrik ve asansör arızaları gibi sorunların devam ettiğini öne sürerek duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde öğrencilerin yaşanan aksaklıklara dikkat çektiği görüldü.

Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan Kılıç, öğrencilerin aylardır temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade ederek, yaşananların bir ihmal değil, yönetim tercihi olduğunu savundu.

“Temel haklara erişimde sorun yaşanıyor”

Kılıç, yaptığı değerlendirmede üniversite öğrencilerinin barınma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Açıklamasında, öğrencilerin su, hijyen, elektrik ve asansör hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşadığını dile getiren Kılıç, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Sorun yalnızca yurt koşullarıyla sınırlı değil”

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere de değinen Kılıç, öğrencilerin tepkilerini dile getirirken kimliklerini gizleme ihtiyacı hissetmelerinin daha geniş bir soruna işaret ettiğini öne sürdü. Üniversite öğrencilerinin düşüncelerini açıklarken endişe duymalarının yalnızca barınma koşullarıyla ilgili değil, özgürlükler bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Üniversite yönetimlerine eleştiri

Açıklamasında üniversite yönetimlerine yönelik eleştiriler de yer veren Kılıç, yükseköğretim kurumlarının bilimsel ve özgür ortamlar olması gerektiğini vurguladı. Üniversitelerin baskı altında yönetilemeyeceğini belirten Kılıç, öğrencilerin barınma, beslenme ve eğitim haklarının güvence altına alınması gerektiğini kaydetti.

Öğrencilere destek mesajı

Kılıç, Ege Üniversitesi’ndeki öğrencilerin yanında olduklarını ifade ederek, barınma ve eğitim haklarının temel haklar arasında yer aldığını belirtti. Öğrencilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, gençlerin taleplerinin karşılanması çağrısında bulundu.